Ahmet Saymadi hakkında tahliye kararı verildi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi ve işletmeci Ahmet Saymadi’nin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında Saymadi 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Saymadi, yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor. Duruşma, saat 11.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Davaya Saymadi tutuklu bulundığu Silivri Cezaevi'nden getirildi. Kimlik tespitlerinin ardından duruşma başladı.

Davada ilk olarak konuşan avukat Tora Pekin, “Bu duruşmada bir liste var ve bu liste HDP’ye ait bir liste. Fakat savcılık HDK’nin olduğunu söylüyor. 2016’da birebir aynı yöntemle yargılamalar sistemi başlatıldı. 11 bin kişinin adı geçiyordu by Lock suçlamasıydı. Sonrasında savcılık bazı gerçeklere ulaştı ve bu kişler bırakıldı. Burada da benzer durum var” dedi.

Pekin, savcılık iddianamesinde yer alan bazı bilgilere dair de konuştu “HDK’nin terör örgütü olduğunu belirten bir rapor olduğu söyleniyor. Böyle bir kanıt olamaz ama bu raporun dosyaya sunulması gerekiyor” dedi.

Saymadi: SYKP üyesiyim

Ahmet Saymadi de şunları söyledi: “Duruşmanın geçen celsesinde esas hakkındaki savunmaya başlamadan önce belirtmem gereken şudur. Eğer HDK üyeliği terör örgütü olarak kabul ediliyorsa, HDK’nin ne olduğunu nasıl bir yapıda anlatmıştım. Önceki duruşmada anlatmıştım. Bu salonda HDK yetkililerin ayrıca SYKP’den çeşitli zamanlarda birlikte görev aldığım yoldaşlarım da bulunuyor. Bu davada 5 tutuklu kaldı. Benzer suçlardan yargılananlardan da benzer kararları duyuyoruz.

“Dosyadaki listede de üyesi olduğum partinin adı o listede de SYKP olarak belirtilmiştir. HDK ve HDP birbirine karıştırıldı. Ben 5 aydır tutukluyum, burada terör örgüt üyesi olarak yargılanıyorum, 25 yıldır aynı numarayı kullanıyorum. Bilinen tanınan bir esnafım. İddialar kamuya açık sosyal medya paylaşımlarına dayandırılıyor. Ben bir sosyalistim. SYKP üyesiyim. Siyasi adımlarımı da SYKP üyesi olarak attım. Bir çok siyasi etkinliğe katıldım. HDK olan ilişkim partimin görevlendirilmesi ile oldu. İddianamede SYKP üyesi olduğum saklanmakta üyesi olmadığım bir örgütün üyesi olduğum iddia ediliyor. Ben silahlı bir örgüte üye değilim hiçbir örgüte de üye olmayı düşünmüyorum. Bu durumun heyet tarafından anlaşmasını istiyorum. Tahliye ve beraatimi istiyorum”

Pekin, “İddia edilen şiddet uygulayan bir toplantıya katıldığı iddia ediyor fakat müvekkilimin olduğu yerde saldırı yok evet bir toplantı var fakat şiddet eylemleri yok. Buna dair herhangi bir görüntüsü de yok. Bu durumun lehe delil olduğunu dikkatinize sunmak isterim” dedi.

Pekin: HDK'nin suç olmadığını gösteren mahkeme kararları var

Gezi davasındaki sosyal medya paylaşımlarına dair de konuşan Pekin, “Sekiz yıllık zamanaşımı süresi dolmuş. Biz bu nedenle bu paylaşımlarla ilgili bir ceza verilemeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Pekin son olarak şöyle savunma yaptı:

“HDK yasal bir oluşum bu sadece bizim görüşümüz değil. Bu konuda mahkeme kararları da var. Bu kararlar diyor ki HDK ile ilgili soruşturmada ‘sanıkların HDK altında faaliyet göstermesi terör örgütü üyeliği değildir’ diyor."

Pekin son olarak, Saymadi'nin bianet'te yer alan yazı/haberlerine de değindi ve "bianet saygın bir haber sitesidir. Ahmet de orada haber yapmış kendi fotoğrafı ile de yayınlanmış. Örgüt üyeleri böyle açıkça yazar mı adını fotoğrafını akıl işi mi?" dedi.

Saymadi'nin bianet haberlerini buradan okuyabilirsiniz.

Saymadi son olarak, şöyle dedi:

“Ben sosyalistim. Hikmet Kıvılcımlı’nın görüşleri üzerine kuruludur bu da. SYKP üyesiyim. Birçok siyasi etkinliğime katıldım. Bunların hepsi partimin görevlendirilmesi ile oldu. Bugün yargılandığınız bağ da partimin görevlendirilmesi ile oldu. SYKP üyesi olduğum iddianamede gizleniyor. Ben SYKP dışında bir partiden talimat almadım. Herhangi bir örgüte üye değilim."

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme Saymadi'ye altı yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliye etti.

Saymadi'yi geçtiğimiz günlerde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Silivri Cezaevi’nde ziyaret etmişti.

Ne olmuştu? 2011 yılında çok sayıda dernek, siyasi parti ve sendikanın katılımıyla kurulan ve sonrasında HDP ile DBP’nin doğduğu HDK'ye yönelik 2023 yılında Ankara merkezli geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 6 bin kişi hakkında işlem yapılmış, bu kişilerin 1600’ü İstanbul’da yaşamaktaydı. Bu süreçte, özellikle 18 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyon dikkat çekmişti. Ev baskınlarıyla gözaltına alınan 52 kişiden 20’si tutuklanmış, 14’ü ev hapsine alınmış, 8 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Daha sonra bu kişilerin büyük kısmı tahliye edildi ve ev hapsi kararları kaldırıldı. Şu anda dosyada yalnızca 5 kişi tutuklu olarak yargılanıyor. Ahmet Saymadi’nin ilk duruşması 21 Mayıs’ta yapılmıştı. Duruşmada savcı, Saymadi’nin tüm faaliyetlerinin şeffaf ve siyasi olduğunu kabul etmesine rağmen cezalandırılmasını talep etmişti.

HDK operasyonunda tutuklanan Azdal ve Bayram hakkında tahliye kararı

14 yıl sonra gelen “suç”: HDK neden şimdi hedefte?

(EMK)