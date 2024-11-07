ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2024 14:25
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2024 15:00
3 dk Okuma

Ahmet Özer’in tutukluluğuna itirazın reddedilme gerekçesi: Gizli tanık

Özer’in avukatı Murat Sadak, “Müvekkilimiz gözaltına alındığında, ne emniyet sorgusunda ne de savcılık ve hakimlik sorgusunda gizli tanıkla ilgili bir iddia veya soru vardı” dedi.

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Görseli Büyüt
Ahmet Özer’in tutukluluğuna itirazın reddedilme gerekçesi: Gizli tanık
Fotoğraf: Esenyurt Belediyesi

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itirazın, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, gizli tanık ifadelerinin, “kişi, zaman ve mekan unsurları yönünden ayrıntılı ve somut açıklamalar olması da göz önüne alındığında tek başına atılı suçun oluşmasına yeterli görülebileceği ve hal böyleyken bu aşamada kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil olarak nitelendirilebileceği” belirtildi.

Kararda ayrıca, gizli tanığın ifadesine dayanarak yeni delillerin toplanmasının gerekli olduğu ve Özer’in tutuklulukta geçirdiği sürenin bu aşamada orantılı bulunduğu belirtilerek itirazın reddedildiği ifade edildi.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmış ve aynı gün gece saatlerinde “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim’de Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’u kayyım olarak atamıştı.

“Sorguda gizli tanıkla ilgili soru yoktu”

bianet’e konuşan Ahmet Özer’in avukatlarından Murat Sadak, “30 Ekim 2024 tarihinde müvekkilimiz gözaltına alındığında ne emniyet sorgusunda ne savcılık ne hakimlik sorgusunda gizli tanıkla ilgili ne bir iddia ne de bir soru vardı” dedi.

Sadak ayrıca, soruşturmanın gizliliğine rağmen ‘gizli tanık’ ifadelerinin ilk olarak medyaya servis edildiğini, kendileriyle paylaşılmadığını belirtti.

Ahmet Özer, ifadesinde amacın kayyım atamak olduğunu söyledi
Ahmet Özer, ifadesinde amacın kayyım atamak olduğunu söyledi
31 Ekim 2024

“Ret kararı ilk olarak basına servis edildi”

Avukat Sadak, Özer’in tutukluluğuna yaptıkları itirazın nöbetçi hakimlik tarafından bir saat içinde reddedildiğini belirterek süreci şöyle anlattı:

“Dün, saat 16.30 sıralarında İstanbul Nöbetçi 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne itirazımızı gönderdik. İtirazımız 40 sayfaydı. Ekleri 150 sayfa. Buna ek olarak da 38 sayfa bilimsel mütalaa vardı.

“Dosyanın kendisi de 150 sayfadan teşekkül eden bir dosya. Buna rağmen hakim bir saat içerisinde dosyayı incelemiş, değerlendirmiş, okumuş ve karar vermiştir. Bu tür itirazlar günlerce sürmesine rağmen, itirazımız bir saat içerisinde sonuçlanmıştır.

Bir insanın bu kadar süre içerisinde bu kadar evrakı bırakın, inceleme, değerlendirme, okumayı çevirmesi bile neredeyse imkânsızdır. Ayrıca ret kararı da ilk olarak biz müvekkil avukatlarına değil de basına servis edildi.”

Gizli tanık ifadelerinde neler var?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili ‘gizli tanık’ ifadeleri, 5 Kasım’da Akşam Gazetesi’nde “Kandil’le temas HTS’de” başlığıyla haberleştirildi.

Haberde, gizli tanığın ifadelerinden hareketle, “Özer'in başkan adaylığı talimatının Kandil'den geldiği”, “aday olması için PKK elebaşı Duran Kalkan’ın talimat verdiği”, “Terör örgütünün Diyarbakır'daki gizli evinde PKK temsilcisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığı” ve Özer’in “örgüte sadakat yemini ettiği” öne sürüldü.

Akşam Gazetesi, gizli tanık ifadelerinin ardından Özer’in geriye dönük 10 yıllık HTS kayıtları ve bankacılık hareketlerinin incelendiğini belirterek, “HTS kayıtlarında Özer’in terör örgütü ile kurduğu bağlantılar tespit edildi” iddiasında bulundu.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Prof. Dr. Ahmet Özer esenyurt belediyesi kayyım ataması gizli tanık
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

Devamını Göster
ilgili haberler
Ahmet Özer’in kitap taslağı da suç delili sayıldı: Dağ Sancısı
Bugün 16:22
/haber/ahmet-ozerin-kitap-taslagi-da-suc-delili-sayildi-dag-sancisi-301540
Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
6 Kasım 2024
/haber/ahmet-ozer-in-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi-301506
Ahmet Özer'den mesaj: Bu günler geçecek, adalet kazanacak!
6 Kasım 2024
/haber/ahmet-ozer-den-mesaj-bu-gunler-gececek-adalet-kazanacak-301473
Yerine kayyım atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanına ikinci soruşturma
5 Kasım 2024
/haber/yerine-kayyim-atanan-tutuklu-esenyurt-belediye-baskanina-ikinci-sorusturma-301441
Ahmet Özer, ifadesinde amacın kayyım atamak olduğunu söyledi
31 Ekim 2024
/haber/ahmet-ozer-ifadesinde-amacin-kayyim-atamak-oldugunu-soyledi-301273
Ahmet Özer kimdir?
30 Ekim 2024
/haber/ahmet-ozer-kimdir-301231
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ahmet Özer’in kitap taslağı da suç delili sayıldı: Dağ Sancısı
Bugün 16:22
/haber/ahmet-ozerin-kitap-taslagi-da-suc-delili-sayildi-dag-sancisi-301540
Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
6 Kasım 2024
/haber/ahmet-ozer-in-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi-301506
Ahmet Özer'den mesaj: Bu günler geçecek, adalet kazanacak!
6 Kasım 2024
/haber/ahmet-ozer-den-mesaj-bu-gunler-gececek-adalet-kazanacak-301473
Yerine kayyım atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanına ikinci soruşturma
5 Kasım 2024
/haber/yerine-kayyim-atanan-tutuklu-esenyurt-belediye-baskanina-ikinci-sorusturma-301441
Ahmet Özer, ifadesinde amacın kayyım atamak olduğunu söyledi
31 Ekim 2024
/haber/ahmet-ozer-ifadesinde-amacin-kayyim-atamak-oldugunu-soyledi-301273
Ahmet Özer kimdir?
30 Ekim 2024
/haber/ahmet-ozer-kimdir-301231
diğer yazıları
Kuzey Suriye'de 'normalleşme' krizi: SMO içinde çatışmalar ve tasfiye girişimi
17 Ekim 2024
Kuzey Suriye'de 'normalleşme' krizi: SMO içinde çatışmalar ve tasfiye girişimi
Lübnan 'Gazzeleştirilirken'
16 Ekim 2024
Lübnan 'Gazzeleştirilirken'
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
3 Eylül 2024
Artvin’de köylülerin orman nöbetine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Musa Özuğurlu: Savaşın genişlemesi Lübnan için felaket olur
27 Ağustos 2024
Musa Özuğurlu: Savaşın genişlemesi Lübnan için felaket olur
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
31 Temmuz 2024
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
Sayfa Başına Git