Ahmet Özer’in tutukluluğuna itirazın reddedilme gerekçesi: Gizli tanık

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itirazın, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, gizli tanık ifadelerinin, “kişi, zaman ve mekan unsurları yönünden ayrıntılı ve somut açıklamalar olması da göz önüne alındığında tek başına atılı suçun oluşmasına yeterli görülebileceği ve hal böyleyken bu aşamada kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil olarak nitelendirilebileceği” belirtildi.

Kararda ayrıca, gizli tanığın ifadesine dayanarak yeni delillerin toplanmasının gerekli olduğu ve Özer’in tutuklulukta geçirdiği sürenin bu aşamada orantılı bulunduğu belirtilerek itirazın reddedildiği ifade edildi.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmış ve aynı gün gece saatlerinde “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim’de Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’u kayyım olarak atamıştı.

“Sorguda gizli tanıkla ilgili soru yoktu”

bianet’e konuşan Ahmet Özer’in avukatlarından Murat Sadak, “30 Ekim 2024 tarihinde müvekkilimiz gözaltına alındığında ne emniyet sorgusunda ne savcılık ne hakimlik sorgusunda gizli tanıkla ilgili ne bir iddia ne de bir soru vardı” dedi.

Sadak ayrıca, soruşturmanın gizliliğine rağmen ‘gizli tanık’ ifadelerinin ilk olarak medyaya servis edildiğini, kendileriyle paylaşılmadığını belirtti.

Ahmet Özer, ifadesinde amacın kayyım atamak olduğunu söyledi

“Ret kararı ilk olarak basına servis edildi”

Avukat Sadak, Özer’in tutukluluğuna yaptıkları itirazın nöbetçi hakimlik tarafından bir saat içinde reddedildiğini belirterek süreci şöyle anlattı:

“Dün, saat 16.30 sıralarında İstanbul Nöbetçi 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne itirazımızı gönderdik. İtirazımız 40 sayfaydı. Ekleri 150 sayfa. Buna ek olarak da 38 sayfa bilimsel mütalaa vardı.

“Dosyanın kendisi de 150 sayfadan teşekkül eden bir dosya. Buna rağmen hakim bir saat içerisinde dosyayı incelemiş, değerlendirmiş, okumuş ve karar vermiştir. Bu tür itirazlar günlerce sürmesine rağmen, itirazımız bir saat içerisinde sonuçlanmıştır.

Bir insanın bu kadar süre içerisinde bu kadar evrakı bırakın, inceleme, değerlendirme, okumayı çevirmesi bile neredeyse imkânsızdır. Ayrıca ret kararı da ilk olarak biz müvekkil avukatlarına değil de basına servis edildi.”

Gizli tanık ifadelerinde neler var? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili ‘gizli tanık’ ifadeleri, 5 Kasım’da Akşam Gazetesi’nde “Kandil’le temas HTS’de” başlığıyla haberleştirildi. Haberde, gizli tanığın ifadelerinden hareketle, “Özer'in başkan adaylığı talimatının Kandil'den geldiği”, “aday olması için PKK elebaşı Duran Kalkan’ın talimat verdiği”, “Terör örgütünün Diyarbakır'daki gizli evinde PKK temsilcisinin de katıldığı bir toplantı yapıldığı” ve Özer’in “örgüte sadakat yemini ettiği” öne sürüldü. Akşam Gazetesi, gizli tanık ifadelerinin ardından Özer’in geriye dönük 10 yıllık HTS kayıtları ve bankacılık hareketlerinin incelendiğini belirterek, “HTS kayıtlarında Özer’in terör örgütü ile kurduğu bağlantılar tespit edildi” iddiasında bulundu.

(VC)