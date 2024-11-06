Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 30 Ekim'de şafak operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan ve ardından yerine kayyım atanan Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz etti.

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Ahmet Özer’in kızı avukat Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde tutukluğa itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçeyi mahkemeye sunan heyet, daha sonra İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile birlikte adliye önünde açıklama yaptı.

İlk açıklamayı yapan CHP'li Bakan, “İtiraz dilekçemizde, Ahmet Özer'in tutukluluğuna neden olan bütün suçlamalar delilleriyle birlikte çürütüldü” dedi.

Bakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Taziye görüşmesi ve hesap hareketleri şüpheli sayıldı. Hesabında hiç olmayan para suç sayıldı. Kaymakamın dahi katıldığı festival suç sayıldı. Bir başka konu ise Remzi Kartal meselesi. Aynı dönemde AK Partililer de görüşmüş. Bir HTS kaydı yok. Bir akademisyen olan AK Partilinin görüşmesi suç sayılmıyor, Ahmet Özer hemşehrisi olması nedeniyle suçlu ilan ediliyor."

Özer’in tutuklanmasının ardından Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy kayyım olarak atandı.

(RT)