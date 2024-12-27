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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024 17:26
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2024 17:40
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Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi

Sulh Ceza Hakimliği, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tahliye talebini "tutukluluğun sonlanması için bir gelişme olmadığını" ileri sürerek reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Özer’in tahliye talebi reddedildi

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, seçilmiş CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, sulh ceza hakimliği, Prof. Dr. Özer’in tutuklandığı tarihten bu zamana kadar “toplanan delillerde” ve “yapılan soruşturmalarda” Özer’in tahliyesini gerektirecek nitelikte bir gelişme olmadığını ileri sürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Özer'in avukatları Hüseyin Ersöz ile Hasan Sınar, 25 Aralık'ta İstanbul Adliyesi'ne gelerek, müvekkilleri Özer'in önümüzdeki günlerde yapılacak olan aylık tutukluluk incelemesinin duruşmalı şekilde yapılması ve kendilerinin de hazır edilmeleri talebiyle, savcılığa 60 sayfalık kapsamlı bir dilekçe sunmuştu.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti’nin “kent uzlaşısı” kapsamında ortak adayı olarak yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

Ancak, Prof. Dr. Özer, 30 Ekim sabahı “örgüt üyeliği” suçlamasıyla ev baskınıyla gözaltına alınmıştı. Esenyurt Belediyesine ise Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Özer’e yaptığı geriye dönük 10 yıllık inceleme kapsamında, Özer’in görüştüğü 694 kişinin “örgüt mensubu” olduğunu iddia etmişti.

Savcılık, Prof. Dr. Özer belediye başkanı olduğunda, Özer’in “adli sicilini soruşturma” kapsamında telefonunu dinlediğini, fiziki takibe aldığını ve hesap hareketlerini incelediğini söylemişti.

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(EC)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Özer'in gözaltına alınması Prof. Dr. Ahmet Özer
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