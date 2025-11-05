Ahmet Özer’e yönelik "rüşvet" soruşturmasında takipsizlik kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’tan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararın gerekçesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Ahmet Özer, daha önce “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024’te tutuklanmış, ardından Temmuz 2024’te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, bu kez “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

Savcılık, bu kapsamda Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarıyla iddianame hazırlamıştı. Ayrıca Özer’le birlikte 12 kişi hakkında da “rüşvet almak” iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyordu.

Takipsizlik kararının gerekçesi

Savcılık, rüşvet suçlamasına ilişkin dosyada yeterli delil bulunmadığı sonucuna vardı. Karar şöyle:

“Şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın, kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi’nden 2024 yılında aldığı ihalede, ihale sürecinde görevli memurlara, başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiği iddia edilmiştir. Şüpheliler alınan ifadelerinde suçlamaları reddetmiştir. Soruşturma kapsamında suçun işlendiğine dair dava açmaya yeterli delil elde edilememiş, iddialar soyut nitelikte kalmıştır. Bu nedenle şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.”

Karar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 172/1. maddesi uyarınca alınırken, gerekçeli metin Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin mahkemece kabul edilmesinin ardından açıklandı.

