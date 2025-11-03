ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 11:51
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 14:27
2 dk Okuma

Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ndan ceza talebi: "Sürecin ruhuna aykırı"

Savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ahmet Özer’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ndan ceza talebi: "Sürecin ruhuna aykırı"

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in "Kent Uzlaşısı" davası kapsamında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen duruşmaya, Özer ve avukatının yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi katılım sağladı.

Özgür Çelik'ten 'kent uzlaşısı' çıkışı: Kürt’ün doğusundakiyle batısındaki farklı mı?
YEREL DEMOKRASİ VE KAYYIM
Özgür Çelik'ten 'kent uzlaşısı' çıkışı: Kürt’ün doğusundakiyle batısındaki farklı mı?
3 Kasım 2025

14 Temmuz'da görülen 2'nci duruşmada, Özer’in tahliyesine karar verilmişti. Ancak başka bir dosya kapsamında tutukluluğa devam ediyor. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Özer’in "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"Sürecin ruhuyla alakalı değil"

Mütalaaya karşı savunma yapan Özer, "Sayın iddia makamının talebi ne dosya içeriğiyle ne de içinden geçtiğimiz sürecin ruhuyla alakalıdır. Dosyayı incelemek ve detaylı savunma yapmak için süre talep ediyorum" dedi.

Kararın ardından konuşan avukat Seraf Özer de "Bugün bu mütalaa içinden geçtiğimiz çok elzem barış sürecinin ruhuna aykırıdır. Bu mütalaaya ilişkin ayrıntılı itiraz ve beyanlarımızı sunacağız" dedi.

Süre talebi

Avukat Hüseyin Ersöz, "Esasa ilişkin mütalaaya ilişkin detaylı beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Duruşma ertlendi

Ardından mahkeme heyeti, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine ve bir sonraki duruşmanın 23 Ocak 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan alınmıştı.

14 Temmuz 2025'te kent uzlaşısı soruştumasında hakkında tahliye kararı verilen Ahmet Özer, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı.

Özer hakkında ayrıca , 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlaması da bulunuyor.

(AB)

