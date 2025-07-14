Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ davasından tahliye kararı

İstanbul'da ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Özer katıldı.

Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de izledi.

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“Bu dava, barış süreci için bir samimiyet testi”

Özer, 9 aydır tutuklu olduğunu, uydurma suçlarla hakkında suç isnat edildiğini, kendisi ve avukatlarının tanık ile gizli tanıkların iddialarını çürüttüklerini belirtti.

‘Terör örgütü’ üyesi olmadığını söyleyen Özer, şunları kaydetti:

“11 Temmuz’da silahların imhasıyla yeni bir sürece geçmiş olduk. Barış süreciyle benim tutukluğumun devam etmesi arasında büyük bir çelişki var. Sağdan sola kadar herkes bunu yazıyor. Ben terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir örgütün üyesi değilim. Ahmet Özer davası, barış süreci için bir samimiyet testidir. Bu muameleyi hak etmiyorum. Belediye başkanı olmasaydım geçen dönemde olduğu gibi, iktidar sürece katkı vermem için beni çağıracaktı. Böyle içi boş bir dosyayla karşınızda bulunuyorum. Birtakım iddiaların kanıt sayılabilmesi için ispatlanması, şüpheye yer bırakmaması gerekir. Bütün yaşamım boyunca barıştan yana olmuş, teröre ve şiddete karşı çıkmış biriyim. Kaçmam söz konusu olamaz, beraat edeceğime yüzde yüz eminim. Hem delilleri karartacak bir kimlik sahibi değilim hem de karartılacak bir delil yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.”

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Özer’in imza atma ve bulunduğu kentin dışına çıkmama şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Ayrıca, beraat kararı olmadığı için Esenyurt Belediyesi kayyım yönetiminde kalmaya devam edecek.

Mahkeme dosyayı esas hakkında mütalaa verilmesi için 3 Kasım’a erteledi.

İddianamede, Ahmet Özer’in, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan ‘kent uzlaşısı’ stratejisi kapsamında, mevcut siyasi konjonktürden faydalanarak gerçek siyasi görüşünü ve kimliğini gizlemek amacıyla batı illerindeki belediyelerden Esenyurt Belediyesi’ne gönderilip görevlendirildiği” öne sürülüyor. Ayrıca, Özer’in “silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu” iddia edilerek, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 15 yıla kadar hapis istemi

Özer hakkında bir tutuklama kararı daha var

Mahkemenin ‘kent uzlaşısı’ davasından verdiği tahliye kararına karşın, Özer hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında bir tutuklama kararı daha bulunuyor.

Özer, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan 21 Ocak’ta verilen tutuklama kararı nedeniyle hapishanede kalmaya devam edecek.

Cezaevindeki CHP’li siyasetçi Prof. Dr. Ahmet Özer bir kez daha tutuklandı

(VC)