Ahmet Özer’den DEM Parti’ye ziyaret

Yerine kayyım atanan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 11 Kasım’da tahliye edildi. Özer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt ilçe Başkanı Cafer Çakmak ve beraberindeki heyet ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe yönetimine bir ziyaret gerçekleşirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Özer ve beraberindeki heyeti DEM Parti Esenyurt ilçe Eşbaşkanı Cesim Çiçek ile ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri karşıladı.

"Kayyım politikaları son bulmalı"

Burada konuşan Özer, kayyım politikalarının derhal son bulması gerektiğini belirterek, kayyım atanan bütün belediye başkanlarının özgürlüğüne kavuşması ve görevlerine iade edilmesi gerektiğini söyledi:

"Yerlerine kayyım atanan Mardin Belediye başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, eski Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerekiyor. İmamoğlu’nun yargılandığı dava dosyasından şuana kadar kimse tutuklanmadı. Barış sürecinin devam ettiği bir zamanda bu tutuklamaların olmaması gerekiyor. Cezaevlerinde bulunan belediye başkanları ve siyasi tutukluların serbest bırakılması halkta güven uyandıracaktır."

Özer ve heyetinin yaptığı ziyareti anlamlı bulduğunu belirten DEM Parti Esenyurt ilçe Eş Başkanı Cesim Çiçek, dayanışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

(AB)