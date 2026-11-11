Ahmet Özer: "Ver belediyeyi gir içeri suçuna sonra bakarız dediler"

Esenyurt’un Seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, BirGün gazetesinde yayımlanan yazısında 30 Ekim 2024’te başlayan gözaltı ve tutuklama sürecini, yaşadığı hukuksuzlukları ve ailece göğüslemek zorunda kaldıkları zorlukları gündeme getirdi.

Özer, görevdeki henüz yedinci ayında sabaha karşı düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını belirterek, sürecin belediyeye kayyum atanması amacıyla kurgulandığını ifade etti.

"Belediyeyi ele Geçirmek için içi boş bir dosya hazırlandı"

Akademik kariyeri boyunca 40 kitap yazdığını, binlerce öğrenci yetiştirdiğini ve toplumsal barış çalışmalarına katkı sunduğunu hatırlatan Özer, tutuklanma sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hakkında soruşturma bile açılmamış biri olarak 'terör örgütü üyeliği' ile suçlandım. Çünkü eğer örgüt üyeliği iftirası ile karşı karşıya kalmasaydım belediyeye kayyum atayamayacaklardı. Belediyeyi kayyumla ele geçirmek için içi boş bir örgüt üyeliği dosyası, organize edilmiş gizli tanıklar ve mesnetsiz iddialarla tutuklandım."

Hâkim sorgusuna çıkmadan önce medyada kayyum haberlerinin yer aldığını vurgulayan Özer, sürecin adil yargılanma,masumiyet karinesi ve lekelenmeme haklarının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Cezaevinde kaldığı dönemin sadece kendisini değil, tüm ailesini derinden etkilediğini ifade eden Özer, bu süreçte yaşanan insani dramlara değindi. Torunu Ahmet’in kendisi cezaevindeyken dünyaya geldiğini, diğer torunu Sohrap’ın ise ziyarette söylediği "Dedeciğim burada işin bitmedi mi, seni çok özledim, artık eve gel" sözlerinin duygusal anlara sahne olduğunu paylaştı.

Dışarıda kalan ailelerin de tutuklularla birlikte özgürlüklerinden mahrum kaldığına dikkat çeken Özer, Dilek İmamoğlu öncülüğünde kurulan Aile Dayanışma Ağı'nın bu süreçte aileler için önemli bir dayanak oluşturduğunu aktardı.

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(EMK)