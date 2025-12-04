Ahmet Özer tartışılan sözün kendisine ait olmadığını belirtti, iddiaları reddetti

Halk TV ekranlarında yayınlanan Rota programında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “Türkler ve Kürtler olarak 1514 Çaldıran Savaşı’nda birlikte mücadele ettik” ifadelerini kullanmasına Alevi örgütleri tepki gösterdi.

Özer, böyle bir cümlesinin olmadığını açıkladı.

Alevi kurumları ve birçok kanaat önderi, tarihin en karanlık kırılma noktalarından biri olarak görülen Çaldıran’ın “kardeşlik” veya “barış” referansı şeklinde kullanılmasının, Alevilerin toplu kıyıma uğradığı tarihsel gerçeği görünmez kıldığını, acıları hafiflettiği izlenimi yarattığını ve toplumsal hafızayı zedelediğini savunuyor.

Alevi örgütleri tarafından yayımlanan basın açıklamasında, “Çaldıran, kardeşlik destanı değil, yüzyıllar boyunca süren hak ihlallerinin sembolüdür. Böyle bir trajedinin barış veya dayanışma örneği gibi sunulması kabul edilemez” denildi

Ahmet Özer’den açıklama

Prof. Dr. Ahmet Özer, tartışmaların odağındaki sözlere ilişkin ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

Özer açıklamasında, sosyal medyada dolaşıma sokulan ifadenin kendisine ait olmadığını net bir dille vurguladı, şunları söyledi:

"Bir süredir sosyal medyada benim söylemediğim bir cümle kimi kasıtlı, kimi de işin aslını araştırmadan, bana mal edilerek dolaşıma sokulmuş bulunuyor" diyen Özer'in şunları söyledi:

"Benim 'Çaldıran’da Şah İsmail’e karşı birlikte savaştık' şeklinde bir cümlem yoktur. Kaldı ki böyle bir yaklaşımım ve anlayışım da söz konusu değildir. Kimileri benim üzerimden gündem yaratmak ya da kendini gündeme taşımak maksadıyla, kasıtlı bir zorlamayla bu çarpıtmaları yapmakta ve yaymaktadır.

İçinden geçtiğimiz kritik dönemde Kürt-Türk kardeşliğini pekiştirmek ve barış sürecine katkı sunmak niyetiyle bazı tarihi kavşaklara değinilmektedir. Bilinmeli ki; ömrünü barış ve demokrasi mücadelesine adamış, bütün yaşamı boyunca mazlumun yanında durmuş, Alevi Canlarımızın haklı mücadelelerini her platformda paylaşmış, omuz vermiş, destek olmuş biri olarak Alevi Canları üzecek, kıracak bir davranışım ve sözüm asla söz konusu olamaz. Onurlu ve kalıcı bir barış için çaba gösteren biri olarak bundan sonra da haklının yanındaki mücadelemiz her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."

