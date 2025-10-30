'Ahmet Özer' soruşturmasında DEM Partili İl Başkanı Aşan beraat etti

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin İl Eşbaşkanı Reşat Aşan’ın davasının ikinci duruşması görüldü.

Ahmet Özer’e ‘kent uzlaşısı’ davasından tahliye kararı

Mersin 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Aşan ile avukatı hazır bulundu. Kimlik tespitiyle duruşma başladı. Savcı, esasa dair mütalaasını mahkemeye sunarak, Aşan'ın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve "örgüt üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Aşan’ın avukatları, delillerin tamamının siyaset ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Aşan'ın beraatını talep etti.

"Dava hukuki değil, politik"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, avukatlardan Gazi İnci, davanın "hukuki" değil "politik" olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Eğer burada Reşat Aşan yargılanıyorsa, bu iktidarın buna ihtiyaç duymasından kaynaklıdır. Sunulan iddialar bu siyaset üzerinden hareket eden kurumların taleplerinden yargılanıyor. Burada bir fikir, talep hakkı yargılanıyor. Ahmet Özer, Reşat Aşan ile konuştuğu için, Reşat da Ahmet Özer’le konuştuğu için yargılanıyor. Böyle absürt bir dava olamaz, bir telefon konuşması dahi delil sayılıyor. Beraatını talep ediyoruz."

"HDK'li olmak suç değil"

Mütalaaya karşı savunma yapan Aşan, HDK’nin "Bu ülkede demokrasi ve barışı savunan bir platform" olduğunu belirtti ve "HDK’li olmak suç değildir, kriminalize edilmesini kabul etmiyorum. Yarın da HDK çalışmalarında yer alacağım" dedi.

"Demokratik siyaset illegalize ediliyor"

Aşan, iddianamenin AKP’nin rant hesapları çerçevesinde hazırlandığını söyledi:

"Demokratik siyaseti illegalize etmek için hazırlanmış bir dosya ile karşı karşıyayız. Ne Ahmet Özer ne ben örgüt üyesiyiz. Konuşmalarımız sosyal ilişkilere dayanmaktadır. 'Kimyasal silah kullanılmasın' demek suç değildir; bunu suç saymak suçtur. Dosya tamamen siyasi saiklerle hazırlanmış. Beraatımı ve üzerimdeki adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum."

Mahkeme, "suçlamalar yargılamaya kanaat oluşturmadığı" gerekçesiyle Aşan'ın beraatine karar verdi.

