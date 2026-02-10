Ahmet Özer savunma yaptı: Tek bir somut delil yok, süreç tamamen siyasi

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen davanın 9’uncu duruşma gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Aralarında 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu yaklaşık 200 sanığın yargılandığı davada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer uzun bir savunma yaptı.

GÜNCELLENİYOR Aziz İhsan Aktaş davasında ilk duruşma: Usul talepleri reddedildi

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı

Duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıklardan Ali Haydar Topçu söz aldı. Topçu, kendisine yöneltilen suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, ihalelerin mevzuata uygun biçimde yapıldığını savundu ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Ardından savunma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dosyada kendisiyle ilgili tek bir somut delil bulunmadığını belirterek, yargılamanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü söyledi.

“Hayatım boyunca tek bir soruşturma geçirmedim”

Savunmasına kişisel ve mesleki geçmişini anlatarak başlayan Özer, akademik yaşamı boyunca eğitime, bilime ve kamu hizmetine adanmış bir hayat sürdüğünü ifade etti. Üniversitelerde bölüm başkanlığı ve rektörlük yaptığını, on binlerce öğrenci yetiştirdiğini belirten Özer, “Bugüne kadar adliye yüzü görmemiş, hakkında tek bir soruşturma dahi olmayan bir insanım” dedi.

Kırkın üzerinde kitap ve yüzlerce akademik çalışmaya imza attığını hatırlatan Özer, ironik bir biçimde yolsuzluk üzerine akademik çalışmalar yapmış bir isimken bugün ihaleye fesat karıştırmakla suçlanmasının kendisi açısından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Önce terör dosyası, sonra yedek dosya”

Özer, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması sürecine de değinerek, önce terör suçlamasıyla tutuklandığını, dosyanın boş olduğu anlaşılınca bu kez “yedek bir dosya” oluşturularak ihaleye fesat iddiasıyla yeniden tutuklandığını savundu. Bu sürecin CHP’li belediyelere yönelik siyasi operasyonların bir parçası olduğunu öne sürdü.

“Bir yıldan uzun süredir özgürlüğümden yoksun bırakıldım. Ailemle, sevdiklerimle birlikte cezalandırıldık” diyen Özer, yaşananların hukuki değil, siyasi bir kuşatma olduğunu ifade etti.

“Bir yıl boyunca tek bir delil sunulamadı”

Savunmasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına ayrıntılı şekilde değinen Özer, Sayıştay uzmanı ve İçişleri Bakanlığı eski kontrolörleri tarafından hazırlanan raporlarda kendisinin şüpheli olarak dahi gösterilmediğini söyledi. İhaleye fesat karıştırıldığına dair tek bir tespit bulunmadığını vurgulayan Özer, iddia makamının raporları çarpıttığını ileri sürdü.

“Ortada olmayan bir suçun delili de olmaz” diyen Özer, dosyada ne rüşvet ne kamu zararı ne de kişisel menfaat iddiası bulunduğunu kaydetti.

“İhaleyi biz başlatmadık, ödeme yapmadık”

Temizlik ihalelerine ilişkin suçlamalara da yanıt veren Özer, görev süresinin başında Esenyurt’ta ciddi bir temizlik sorunu olduğunu, bu nedenle kapsamlı bir temizlik kampanyası başlattıklarını anlattı. Mevcut yüklenici firmanın sözleşmesinin bitmesi nedeniyle ihale sürecine girildiğini, ancak itirazlar üzerine geçici 21/B ihalesi yapıldığını söyledi.

Özer, kendisinin gözaltına alınmasından sonra kayyum yönetiminin hem bu geçici ihaleyi uzattığını hem de açık ihaleyi fiilen başlattığını vurguladı. “İhaleyi başlatan, hakediş yapan ve ödeme yapan kayyumdur. Eğer bir fesat varsa neden kayyum yargılanmıyor?” diye sordu.

“Belediye başkanı ihale yetkilisi değildir”

Belediye başkanı olarak ihale süreçlerinde imza ya da yetki sahibi olmadığını hatırlatan Özer, dört binden fazla personelin çalıştığı bir belediyede her ayrıntıyı bilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade etti. Kendisiyle birlikte yargılanan belediye çalışanlarının da yalnızca Esenyurt’a hizmet etmekten başka bir şey yapmadıklarını söyledi.

“Bu dava hukuki değil, siyasidir”

Savunmasının sonunda yargıya olan güvenin ciddi biçimde zedelendiğini belirten Özer, “Bu dosya CHP’li belediyelere yönelik bir kuşatmanın ürünüdür. Lekelenmeme hakkım ihlal edilmiştir” dedi. Mahkemeye seslenen Özer, adaletin yalnızca mahkeme salonları için değil, toplumun geleceği için hayati olduğunu vurguladı.

Özer, hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatine karar verilmesini talep ederek savunmasını tamamladı.

(EMK)