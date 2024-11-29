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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 10:25
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 12:31
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Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın'ın evi basıldı

Esenyurt Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan Osman Yalçın'ın evine baskın yapıldı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın'ın evi basıldı

Kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin tutuklanan başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın'ın evine baskın yapıldı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Yalçın’ın evine operasyon düzenledi. Ancak Yalçın’ın evde olmadığı öğrenildi. Savcılık, Yalçın hakkında gözaltı kararı aldı. Yetkililer, Yalçın’ın bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Soruşturmaya ilişkin başsavcılık, basınla bir bilgilendirme notu paylaştı.

Açıklamaya göre; bir ay önce "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde 'terör örgütüne finansman aktarıldığı' iddialarıyla ilgili de soruşturma yürütüldüğü, yardımcısı Osman Yalçın'ın da bu çerçevede soruşturmaya dahil edildiği öne sürüldü.

Bilgilendirme notunda, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın’ın gözaltına alınması için Beylikdüzü ve Esenyurt iki adreste arama yapıldığı ancak Yalçın'a ulaşılamadığı, kullandığı ve evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere el konulduğu, çalışmaların devam ettiği bilgileri de yer aldı.

Kayyım atandıktan sonra görevden alındı

Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü gibi birimlerden sorumluydu. Soruşturmanın, bu döneme ilişkin iddiaları kapsadığı ifade ediliyor.

Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyım olarak atanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Kılıç, Murat Düzgün ve Osman Yalçın görevden alınmıştı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt belediyesi
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