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HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 18:11
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 18:31
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Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarının asliye ceza mahkemesine yaptığı tutukluluğa itiraz reddedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
*Fotoğraf: Esenyurt Belediyesi

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

AA’nın haberine göre; nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatlarının sabah saatlerinde sunduğu itiraz dilekçesi üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, Özer'in tahliye talebini reddetti.

Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi verildi
Ahmet Özer’in tutukluğuna itiraz dilekçesi verildi
6 Kasım 2024

Dilekçede ne denildi?

40 sayfalık dilekçede Ahmet Özer'in özgeçmişine, sorguda yöneltilen sorulara ve suçlamalara yer verildi.

Dilekçede "Müvekillimiz hakkındaki dayanaksız ve mesnetsiz iddialar, seçimin çok öncesine, hatta 17 yıl kadar öncesine gidilerek, 2007 yılına kadar geri götürülerek sunulmuştur. Bu iddiaların dosyaya dahil edilme şekli dahi, dosyanın ne derece zorlama ve hukuk dışı yaklaşımlarla oluşturulmaya çalışıldığını açıkça ortaya koymaktadır" denildi.

Dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi:

Müvekkilimiz Prof. Dr. Ahmet Özer herhangi bir hukuki zemine oturmayan, tamamen maddi gerçeklikten uzak, yalnızca siyasi hırs ve baskıların tetiklemesi ile demokrasiye hançer gibi saplanan bir tutumun neticesi olarak özgürlüğünden haksız ve hukuksuz bir şekilde mahrum bırakılmıştır. Söz konusu bu haksız tutuklama, Esenyurt halkının iradesine, demokratik değerlere ve bireysel özgürlüklere yönelik planlı saldırının bir parçasıdır. Haksız ve mesnetsiz bir suçlama ile “örgüt üyesi” gibi ağır bir yaftayla damgalanan, 40 yıldır kamu görevlisi olan müvekkilimiz, susturulmak ve halkın gözünde itibarsızlaştırılmak istenmiştir.

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Müvekkilimiz hakkında yaklaşık 10 yıl öncesine dayanan iddiaları hatırlamamakla beraber, müvekkil ile Remzi Kartal arasında herhangi bir HTS kaydının mevcut olmadığı açıktır. Buna karşın, yaklaşık 10 yıl öncesine gidildiğinde, o dönemde bazı Ak Parti yetkililerinin PKK terör örgütü ile doğrudan temasta bulunduğu da kamuoyunun malumudur.

Aynı şekilde, o yıllarda yine bazı Ak Parti yetkililerin FETÖ örgütü ile yakın ilişkileri de kamuoyunda bilinmektedir. Bu noktada, başkaları için suç oluşturmayan eylemlerin Müvekkilimiz için suç sayılması, büyük bir çelişki ile çifte standart uygulandığını açıkça gözler önüne sermektedir. Müvekkilimiz, Remzi Kartal’ı eski bir milletvekili olması, aynı aşiretten gelmeleri ve hemşehri olması nedeniyle tanımaktadır.

İddia edilen görüşme ile ilgili içerik ve kesin konuşma detayları da mevcut değildir. Görüşmenin varlığı bile teyide muhtaç durumda olup bahse konu telefon numarasının kime ait olduğu konusunda somut bir tespit de bulunmamaktadır. Öte yandan suç ve cezalar politik iklime göre şekillenemez. Suç ve iddia varsa soruşturmanın hızlılık ilkesinden mütevellit soruşturma makamının hemen harekete geçmesi gerekmektedir. Ancak ne var ki bu iddiaların 10 yıl sonra bugün gündeme getirilmesi oldukça manidardır.

Aynı dönemde, 10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen Kürt Konferansı sırasında AK Parti milletvekili Ayşenur Bahçekapılı, gazeteci Şirin Payzın ve dönemin Gazi Üniversitesi akademisyeni ve şuanda Ak Parti milletvekili olan Hüseyin Yayman’ın da Remzi Kartal ile görüşerek yemek yediği aşağıdaki görselde anlaşıldığı üzere kamuoyuna yansımıştır.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
30 Ekim 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Prof. Dr. Ahmet Özer esenyurt belediyesi
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