HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.03.2026 17:24 3 Mart 2026 17:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.03.2026 17:27 3 Mart 2026 17:27
Okuma Okuma:  1 dakika

Ahmet Özer'in avukatlarından 'göreve iade' başvurusu

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, tahliye kararının ardından İçişleri Bakanlığına başvurarak göreve iadesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanan seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları, müvekkillerinin belediye başkanlığı görevine derhal iadesi istemiyle İçişleri Bakanlığına resmi başvuruda bulundu.

Bahçeli'nin "Ahmet’ler makamlara" çağrısına Türk ve Özer'den yanıt
25 Şubat 2026

Dilekçede, 14 Temmuz 2025 tarihinde "kent uzlaşısı" davası kapsamında verilen tahliye kararı hatırlatıldı. Bu kararın, görevden uzaklaştırma işleminin temelini oluşturan fiili ve hukuki gerekçeleri hükümsüz kıldığı vurgulandı. Ayrıca, Özer hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığı hatırlatıldı.

"Seçmen iradesine aykırı"

Başvuruda, Ahmet Özer’in 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Esenyurt halkının yüzde 49,04 oyunu (227 bin 608 oy) alarak seçildiği anımsatıldı ve görevden uzak tutulmasının seçmen iradesine aykırı olduğu vurgulandı.

Dilekçede ayrıca görevden uzaklaştırma işleminin kalıcı değil geçici bir idari tedbir olduğu belirtildi. Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesine atıf yapılarak, görevden uzaklaştırma şartlarının ortadan kalkması halinde bu tedbirin kaldırılması gerektiği belirtildi.

Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmış, bir gün sonra yerine kayyım atanmıştı.

(AB)

