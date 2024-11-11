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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 09:04
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 09:09
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Ahmet Özer: İmamoğlu’nu oyun dışı bırakmayı hedefliyorlar

Özer, "Esenyurt’u ele geçirmek için önce beni suçlu ilan ettiler, şimdi suç unsurları yaratmaya çalışıyorlar. İleri sürdükleri boş iddiaları çürüttük. Bakalım, imajları alınmamış bilgisayar ve telefonlardan ne çıkaracaklar?" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
otoğrafta, "Geleceğe temiz bir Esenyurt bırakalım!" sloganıyla gerçekleşen bir çevre temizliği etkinliğinde yer alan bir grup görülüyor. Merkezde, yeşil yelek giymiş bir kişi (muhtemelen bir belediye başkanı veya yetkili) dikkat çekiyor. Yeleğin üzerinde Esenyurt Belediyesi'nin logosu yer almakta. Arka planda etkinliğe katılan diğer kişiler ellerinde çevre temizliği ile ilgili farklı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıyor. Pankartlarda "Süpürgeci olduğunun farkında, kente sahip çık" ve "Kent bizim, emanet bizim" gibi ifadeler bulunuyor.
*Fotoğraf: Esenyurt Belediyesi

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in daveti ile çözüm komisyonunda sunum yapan bir akademisyen olduğunu belirterek, "Bu kumpasta bana yöneltilen iddialar mesnetsizdir, hepsini reddediyorum" dedi.

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz, cezaevinde bulunan Ahmet Özer'in kendisine gönderdiği mektubu yayımladı.

Özer’in mektubu şöyle:

“Ömrümü barışa adamış, bu uğurda onlarca eser, yüzlerce makale yazmış, başta Kürt meselesi olmak üzere çeşitli alanlarda araştırmalarla tanınan bir bilim insanıyım.

Hayatım boyunca teröre ve şiddete karşı durdum. Bir terör örgütü ile irtibatlandırılmayı zül sayarım. Bu kumpasta bana yöneltilen iddialar mesnetsizdir, hepsini reddediyorum.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in daveti ile çözüm komisyonunda sunum yapan bir akademisyenim.

On yıldan fazladır CHP üyesiyim. CHP’den milletvekili, Parti Meclisi ve belediye başkanlığı adaylıklarım var.

DEM Parti’den veya önceki siyasi partilerden aday olmadım.

Esenyurt’ta iki kişiden birinin oyunu alarak seçildim. Hakkımda çok kara propaganda yaptılar, halk itibar etmedi. O zaman seçimle elde edemediklerini yargı yoluyla ele geçirmeye çalışıyorlar, ancak kayyum halk iradesinin gaspıdır.

Meselenin ikinci kısmı, buradan sonuç alırlarsa İmamoğlu’nu oyun dışı bırakmayı hedefliyorlar.

Üçüncü hedef, partimizin bu operasyonlarla iktidar yolculuğunu engellemek olacak.

Esenyurt’u ele geçirmek için önce beni suçlu ilan ettiler, şimdi suç unsurları yaratmaya çalışıyorlar. İleri sürdükleri boş iddiaları çürüttük. Bakalım, imajları alınmamış bilgisayar ve telefonlardan ne çıkaracaklar?

Kamuoyu, bu haksızlıklara göz mü yumacak? Öyleyse geçmiş olsun, değilse mücadele edilecek ve bunu başaramayacaklar! Çocuklarımızın daha özgür, demokratik bir ülkede yaşaması için Türkiye’nin önü açılacaktır, inanıyorum ki o günler yakındır.”

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