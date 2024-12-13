Ahmet Özer ile "irtibatlı" olan 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile "irtibat kurdukları" iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan 6 kişinin 4 Temmuz 2022'de Mersin Akdeniz Belediyesi meclis toplantısında dönemin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın "PKK/YPG/PYD terör örgütü diyenler el kaldırsın" ifadesinin ardından el kaldırmayan kişiler olduğu belirtildi.

Soruşturmada, 5 kişinin ise "örgüt propagandası" yaptığı iddia edilirken, 1 kişinin de KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalar ve örgütün "Adalet ve Barış Komisyonu" yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Eminiyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(RT)