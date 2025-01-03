Ahmet Özer'den mesaj: Demokrasi mücadelesi en onurlu mücadeledir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Gezi Parkı davasında tutuklanan Osman Kavala, milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman ve "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ardından Esenyurt Nöbeti’nde Ahmet Özer ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Nazlıaka; Kahraman, Kavala, Atalay ve Özer'in hukuki mücadelelerindeki durumu aktardı:
Tayfun Kahraman'ın AYM'ye yapmış olduğu başvuru var. Kendisi bu başvurunun bir an önce değerlendirmeye alınmasını adil bir karar çıkmasını arzu ediyor.
Osman Kavala ülkenin içinde bulunduğu bu iklim içerisinde demokrasinin yeniden köklenmesi gerektiğini ancak ve ancak demokrasiyle birlikte barışın gelebileceğini ifade ediyor.
Can Atalay ait olduğu yere yani TBMM'ye gitmek istiyor ve kendisini seçen o halka karşı sorumluluğunu bir an önce yerine getirmek istiyor.
Prof. Dr. Ahmet Özer 66 gündür tutsak edilmeye çalışılıyor. Özer'in dosyası gizlilik nedeniyle avukatlarının bile erişemediği bir noktada. Ancak avukatların erişemediği dosyaya ne hikmetse yandaş basın erişebiliyor. Yandaş basında çıkan haberlere baktığımızda öyle anlıyoruz. Dolayısıyla başkanımızın talebi de bir an önce dosya üzerindeki gizlilik kararının kalkması ve aynı zamanda bir an önce iddianamenin yazılarak hukuki sürecin başlatılması yönünde.
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Özer: "Demokrasi mücadelesi en onurlu mücadeledir"
Ziyaretin ardından Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'ne gelen Nazlıaka, Ahmet Özer'in halka ilettiği mesajı okudu:
“Demokrasi mücadelesi, bir insanın vereceği en onurlu mücadeledir. Böyle dönemlerin ağır bedelleri oluyor. Bu ağır bedellere rağmen mücadeleden vazgeçmeyenler sayesinde demokrasiye, adalete, özgürlüğe ve eşitliğe olan inancımız hep diri kalıyor. Bize uygulanan bu kumpası partimizin öncülüğünde sizlerin direnişiyle bozacağız. Hiçbir güç partimizin iktidar yürüyüşünü engellemeye yetmeyecektir. Belediyelerimizin üstün başarıları devam edecek”
"Her türlü kademede ülke için hizmet vermiş"
Halka seslendiği konuşmasında Özer'in yerel seçimleri kazanmadan önce akademiye yaptığı katkılarına değinen Nazlıaka şöyle konuştu:
Prof. Dr. Ahmet Özer, hayatını barışa adamış olan bir isim. 5 ödül almış. 200 ulusal, uluslararası makale yazmış. 60 kitap yazmış. Dekan olmuş, rektör olmuş. Her türlü kademede ülkesi için hizmet vermiş. Devlet kademesinin en üstünde yer alan kişilerle birlikte aynı masaya oturmuş ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tebrik edilmiş. Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tebrik mesajı yollanılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin o dönemki başkanı tarafından Meclis’e davet edilmiş. Yetmemiş, kurulan araştırma komisyonunun başkanı tarafından Meclis’e davet edilmiş. Sorarım size: Ne oldu da Prof. Dr. Ahmet Özer bir günde ‘tu kaka’ oldu? Çünkü seçim kazandı. Diyorlar ki, ‘Sen seçemezsin. Ben senin yerine seçerim. Sen düşünemezsin. Ben senin yerine düşünürüm. Sen karar veremezsin. Ben senin yerine karar veririm’. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır’ demek istiyorlar.
(EC)