Ahmet Özer'den mesaj: Demokrasi mücadelesi en onurlu mücadeledir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Gezi Parkı davasında tutuklanan Osman Kavala, milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman ve "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ardından Esenyurt Nöbeti’nde Ahmet Özer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Nazlıaka; Kahraman, Kavala, Atalay ve Özer'in hukuki mücadelelerindeki durumu aktardı:

Tayfun Kahraman'ın AYM'ye yapmış olduğu başvuru var. Kendisi bu başvurunun bir an önce değerlendirmeye alınmasını adil bir karar çıkmasını arzu ediyor.

Osman Kavala ülkenin içinde bulunduğu bu iklim içerisinde demokrasinin yeniden köklenmesi gerektiğini ancak ve ancak demokrasiyle birlikte barışın gelebileceğini ifade ediyor.

Can Atalay ait olduğu yere yani TBMM'ye gitmek istiyor ve kendisini seçen o halka karşı sorumluluğunu bir an önce yerine getirmek istiyor.

Prof. Dr. Ahmet Özer 66 gündür tutsak edilmeye çalışılıyor. Özer'in dosyası gizlilik nedeniyle avukatlarının bile erişemediği bir noktada. Ancak avukatların erişemediği dosyaya ne hikmetse yandaş basın erişebiliyor. Yandaş basında çıkan haberlere baktığımızda öyle anlıyoruz. Dolayısıyla başkanımızın talebi de bir an önce dosya üzerindeki gizlilik kararının kalkması ve aynı zamanda bir an önce iddianamenin yazılarak hukuki sürecin başlatılması yönünde.