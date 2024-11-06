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Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 10:50
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 11:01
2 dk Okuma

Ahmet Özer'den mesaj: Bu günler geçecek, adalet kazanacak!

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı: "Kürt Sorunu’na dair her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Özer'den mesaj: Bu günler geçecek, adalet kazanacak!
*Esenyurt Belediyesi

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.

Kendisine ve Esenyurt Belediyesi’ne yönelik iddiaları "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir operasyon" olarak yorumlayan Özer, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Gözaltına alınmasının ardından ortaya atılan iddialara değinen Özer, "Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyetin akademisyeniyim. Kürt Sorunu’na dair ise her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım" dedi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
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Özer'in sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"Kıymetli Esenyurtlu Hemşehrilerim,

Aziz Milletim,

Cumhuriyetmizin 2. yüzyılına girdiğimiz ilk gün ne yazık ki bana, Esenyurt belediyemize ve doğal olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik bir operasyonla karşılaştık.

Benim üzerimden yapılan ve bir halkanın parçası olarak gördüğüm bu operasyon temelsiz ve asılsız iddialara dayanmaktadır. Bu vatana bir kamu görevlisi olarak, bir öğretim görevlisi olarak yıllarca hizmet ettim. Çok sayıda talebe yetiştirdim. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin müreffeh ve demokratik bir ülke olması için çaba harcadım. Harcamaya da devam edeceğim.

Bugün de Belediye Başkanı olarak belki de Türkiye’nin sorunları en büyük ilçesinin Belediye Başkanıyım. Esenyurt halkımızın sorunlarını çözen önemli ve büyük projelere kısa bir sürede imza attık. Yedi aylık çalışma tempomuzu, Esenyurt’a neler kattığımızı, halkçı, adil ve yatırımcı çalışmalarımızı yakında sizlerle paylaşacağız.

Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyetin akademisyeniyim. Kürt Sorunu’na dair ise her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım.

Benim cezaevine haksızca konulmamın ardından kendilerine gazeteci, araştırmacı, iletişimci vb. diyenlerin arkamdan uydurduğu iftiraları görüyorum. Bu ucuz yalanların hesabını hukuk önünde soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Mertlik önemlidir. İtibar cellatlığına soyunanlar, aşağılıkça açıklamalarda bulunanlar gördüğünüz gibi ben cezaevindeyken meydana çıkıyor. Çünkü mertlik ve insanlık bunların kapısından geçmemiştir. Ailelerinden bu terbiyeyi almamışlardır. O yüzden iftiralarının hesabını verecekler.

Son olarak, Esenyurt halkına onları çok özlediğimi ve tekrar eski günlerimize dönmek için heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Hiç merak etmeyin, bu günler geçecek. Hak, hukuk ve adalet kazanacak!

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Prof. Dr. Ahmet Özer esenyurt belediyesi
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