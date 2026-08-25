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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 14:48 25 Ağustos 2026 14:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 14:51 25 Ağustos 2026 14:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Ahmet Özer: Beraat ettim, göreve dönmemin önünde hukuki engel yok

“Görevi ihmal” suçlaması kapsamında verilen 8 ay 10 günlük hapis cezasını kabul etmediklerini belirten Özer, karara karşı yasal itirazlarını yapacaklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahmet Özer: Beraat ettim, göreve dönmemin önünde hukuki engel yok
*Ahmet Özer
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*Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 24 Ağustos'taki karar duruşmasının ardından, hakkındaki iddianamede yer alan suçlamalardan beraat ettiğini, ancak "görevi ihmal" suçlaması kapsamında 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

*Mahkeme, bu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Özer, kararı kabul etmediklerini belirterek yasal itirazlarını yapacaklarını ve nihai olarak beraat kararı beklediklerini söyledi. HAGB kararının görevine dönmesinin önünde hukuki engel oluşturmadığını vurgulayan Özer, en kısa zamanda görevine dönerek Esenyurt'a hizmet etmeye devam etmek istediklerini ifade etti.

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 24 Ağustos’ta görülen karar duruşmasının ardından yaptığı açıklamada, hakkındaki iddianamede yer alan suçlamalardan beraat ettiğini, ancak “görevi ihmal” suçlaması kapsamında 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Özer, bu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildiğini belirtti.

Özer, karara ilişkin açıklamasında, “Hakkımda hazırlanan iddianamede ileri sürülen suçlamalarda beraatime karar verilmiştir” dedi.

“Görevi ihmal” suçlaması kapsamında verilen 8 ay 10 günlük hapis cezasını kabul etmediklerini belirten Özer, karara karşı yasal itirazlarını yapacaklarını söyledi.

Özer, “Yalnızca bir süre tutuklu olarak ceza infaz kurumunda bulunmuş olmamdan hareketle olsa gerek, adeta bir ceza verilmesi gerektiği izlenimi oluşturacak şekilde, ‘görevi ihmal’ suçlaması kapsamında 8 ay 10 gün hapis cezasına hükmedilmiş; ancak bu ceza hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Nihai olarak beraat kararı verilmesini bekliyoruz”

Kararı kabul etmediklerini vurgulayan Özer, hukukçularının değerlendirmesi doğrultusunda nihai beklentilerinin beraat olduğunu belirtti.

Özer, “Gerekli tüm yasal itirazlarımızı süresi içerisinde ve kararlılıkla yapacağız. Hukukçularımızın ortak değerlendirmesi ve dosyanın bütünü dikkate alındığında, beklentimiz ve inancımız nihai olarak beraat kararı verilmesidir” dedi.

“Göreve dönmemin önünde hukuki engel yok”

Özer, kamuoyunun merak ettiği göreve dönüş sürecine ilişkin de açıklama yaptı. Mahkemenin HAGB kararı vermesinin mevcut hukuki durum itibarıyla görevine dönmesinin önünde engel oluşturmadığını savunan Özer, bu durumu kararın kendileri açısından en önemli sonucu olarak değerlendirdi.

Özer, “Mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması, mevcut hukuki durum itibarıyla görevime dönmemin önünde hiçbir engel teşkil etmemektedir. Alınan karar içerisinde bizim açımızdan en önemli teselli bu husustur” ifadelerini kullandı.

Hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Özer, açıklamasını Esenyurt’a yeniden hizmet etme hedefini vurgulayarak tamamladı.

Özer, “En büyük beklentimiz ve motivasyonumuz, inşallah en kısa zamanda görevimizin başına dönerek Esenyurt’a kaldığımız yerden hizmet etmeye devam etmektir” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Özer Prof. Dr. Ahmet Özer esenyurt belediyesi İBB operasyonu
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