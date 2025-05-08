Ahmet Minguzzi davası 20 Haziran'a ertelendi

İstanbul Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada yargılanan B.B. ve U.B. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar 18 yaş altında oldukları için mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Anadolu 2'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, iki tutuklu sanık 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü önlenebilirdi"

Davada Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları hazır bulundu.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AKP İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü de duruşmaya katıldı.

Gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler duruşma salonuna alınmadı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç kapsamına alındı

Yeni bilirkişi raporu talebi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuklanan iki şüpheli ve olayda kullanılan bıçakla ilgili yürütülen soruşturmaların akıbetinin sorulmasına hükmetti.

Görüntülerde sanık B.B’yi uzaklaştırmaya çalışan iki şahsın kimliği tespit edilerek tanık olarak dinlenmesini hükme bağlayan mahkeme, bilirkişi raporunu yetersiz bularak, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

Üçüncü duruşma 20 Haziran'da

Ayrıca mahkeme, park yeri görüntülerinin emniyet tarafından tespit edilerek bunlarla ilgili de bilirkişi raporu talep etti.

Olay yerinde keşif yapılması talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.

Ne olmuştu? Arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti. Yakalanan iki sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması 12 Nisan’da görülen dava bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelendi. Cinayetin işlendiği pazar yerinde görülen ve tutuklu sanıklarla birlikte hareket ettiği iddia edilen iki suça sürüklenen çocuk 7 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Ayrıca Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A da tutuklanmıştı.

(AB)