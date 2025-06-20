Ahmet Mattia Minguzzi davası ertelendi

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayet davası, 17 Temmuz'a ertelendi. Duruşmada, cinayeti işlediği iddia edilen suça itilen çocuğun tutukluluğuna devam kararı verildi. Ancak, Minguzzi'nin ailesinin reddi hakim talebi üzerine mahkeme heyeti davadan çekildi.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, iki kişi daha tutuklandı. Dava sürecinde, faillerin cinayeti tasarladığını ortaya koyan bazı görüntüler olduğu söylendi.

Dava, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Durmuş olan duruşmaya, avukatlar ve taraf yakınları katıldı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun fotoğrafının yer aldığı tişörtle salona geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı Aka da duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi.

Adliye koridorlarında "Mattia Ahmet için adalet" sloganları atılırken, Minguzzi ailesinin avukatı, mahkeme heyetinin bazı taleplerini reddetmesi nedeniyle reddi hakim talep etti. Bu talep üzerine, mahkeme heyeti davadan çekilme kararı aldı.

Tutuklu iki sanık hakkındaki tutukluluk kararının devamına karar verildi ve dava 17 Temmuz'a ertelendi.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy’deki bir pazara kaykay malzemesi almaya gitmişti. Burada B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada, B.B. Minguzzi'yi bıçakladı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

"Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü önlenebilirdi"

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç kapsamına alındı

(EMK)