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Yayın Tarihi: 10 Nisan 2025 09:30
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2025 17:40
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Ahmet Mattia Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Savcılık, iddianamede iki sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Minguzzi Ailesi ise suça itilen çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle cezada herhangi bir indirime gidilmemesini talep ediyor.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Ahmet Mattia Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul, Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması, bugün İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

 Minguzzi'nin ailesi, polis korumasında adliyeye geldi ve duruşmas sonrasında polis korumasında adliyeden ayrıldı. Duruşmada, iki suça itilmiş çocuk yargılanıyor.  

Çok sayıda kişi davayı takip etmek üzere Anadolu Adliyesi'ne gelirken, Özel Güvenlik ve polis gazetecilerin çekim yapmasını engelledi.

Duruşma salonun önünde onlarca kişi "Ahmet için adalet" sloganları ile duruşma boyunca bekledi.  Duruşmayı, CHP Milletvekilleri Tahsin Ocaklı, Suat Özçağdaş ve DEM Part Milletvekilleri Özgül Saki ve Çiçek Otlu takip etti.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Avukat Rezzan Epözdemir, suça itilen çocuk davası olduğu için yayın yasağı olduğunu söyledi. 

Yaklaşık iki saat süren duruşmada iki suça itilen çocuk ve tanıklar dinlendi. Bir sonraki duruşma 8 Mayıs'ta görülecek. 

Savcılık, iddianamede iki sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Minguzzi Ailesi ise suça itilen çocukların yaşlarının küçük olması nedeniyle cezada herhangi bir indirime gidilmemesini talep ediyor.

Duruşma sonrasında Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi'nin avukatı Dr. Rezzan Epözdemir, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı yapıldığını açıkladı.

Adiye önünde açıklama yapan Epözdemir, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz” dedi.

Epözdemir: Mesajı aldık, bizi korkutamazlar

Şöyle devam etti:

“Bisiklet değil kaykay kardeşim dediği için muhataplardan biri Ahmet’i bıçaklıyor Ahmet savunmasız bir şekilde, yere düşüyor. Ahmet’i ne yazık ki kaybettik. Adaletin tecellisini istiyor aileler. Biz geçmişte bunu da gördük. Burada da iki buçuk aydır sistematik bir şekilde faillerin yakınlarını söyleyen maskeli şahıslar ailesi tehdit ediyor. Biz bununla ilgili savcılıklara başvurduk. Pınar Gültekin ve Münevver Karabulut davasında benzer durumları gördük. Bu sabah duruşmaya gelirken hepimizin gözü önünde oldu faillerin yakınları olduğu kişilerin olduğu söyleniyor mezarlığın tahrip edilmesi. Biz buna suç duyurusu da yaptık.  Tehdit ediyorsunuz. Görüyoruz."

"Sonuna kadar haka rama mücadelemiz sürecek. Faillerin en üst sınırdan ceza alması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi hiçbir şekilde korkutamazlar. Biz mesajı aldık. Bizi tehdit ediyorlardı fakat bizi korkutamazlar. Sonuna kadar hukuki olarak mücadele edeceğiz. Katilleri kamu vicdanını rahatlatacak aileyi önemli ölçüde etkileyecek şekilde karar çıkacak."

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi tehdit mesajları aldıklarını duyurmuştu.  

Aile, bu tehditlerin saldırganların arkadaşları olduğunu öne süren kişiler tarafından gönderildiğini ve hakaret, ölüm tehdidi içeren mesajlar aldıklarını açıklamıştı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, tehdit mesajlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve kamu davası açılması talebinde bulundu.

Ayrıca, tehdit içerikli mesajlar gönderen kişilerden birinin bir yakını, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin telefon numarasına ulaşarak pişmanlık duyduklarını söyledi. 

Ne olmuştu?

Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türkiyeli çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğluydu. 24 Ocak 2025 günü Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda alışveriş yaparken, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı bir tartışmanın ardından beş yerinden bıçaklandı. Olay sırasında yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yere düşen Minguzzi’ye tekmelerle saldırdı. Ağır yaralanan Mattia, hastanede 14 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

Minguzzi ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, 'Normal koşullarda bu faillerin ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Bu durumda da faillerin 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesi öngörülüyor' dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mattia Ahmet Minguzzi çocuk cinayetleri
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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