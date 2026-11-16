Ahmet Kaya'sız 26 yıl: Kürtçe şarkı söylemek istediği için hedef gösterilmişti

Kürtçe şarkı söyleyeceğini açıkladığı için 1999 yılında hedef gösterilen, hakkında davalar açılan ve Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan müzisyen Ahmet Kaya'nın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti.

Rojbûna te pîroz be Ahmet Kaya

28 Ekim 1957'de Malatya'da doğan Kaya, 16 Kasım 2000'de Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de protest ve özgün müziğin tanınan isimlerinden olan Kaya, geride bıraktığı şarkıların yanı sıra Kürt kimliği, anadilinde sanat üretme hakkı ve maruz kaldığı medya kampanyasıyla da hatırlanıyor.

İşçi bir ailenin çocuğuydu

Ahmet Kaya, 28 Ekim 1957'de Malatya'da dünyaya geldi. Kürt bir baba ile Türk bir annenin çocuğuydu.

Babası Sümerbank fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Kaya, müzikle altı yaşındayken babasının kendisine hediye ettiği bağlamayla tanıştı.

Dokuz yaşındayken babasının çalıştığı fabrikanın işçileri için düzenlenen bir etkinlikte ilk kez sahneye çıktı.

Ailesiyle birlikte 1972'de İstanbul'a taşınan Kaya, ekonomik güçlükler nedeniyle farklı işlerde çalıştı. Gençlik yıllarında siyasi faaliyetleri nedeniyle gözaltı ve hapis süreçleri yaşadı.

Ahmet Kaya Onur Ödülü Mikail Aslan’a verildi

1985'te yayımladığı Ağlama Bebeğim albümüyle profesyonel müzik yaşamına başladı.

Sonraki yıllarda Şafak Türküsü, An Gelir, Yorgun Demokrat, Başkaldırıyorum, Dokunma Yanarsın ve Şarkılarım Dağlara gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Ahmed Arif, Attilâ İlhan, Can Yücel, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Nevzat Çelik ve Yusuf Hayaloğlu gibi şairlerin eserlerini besteledi.

Şarkılarında yoksulluğu, işçi yaşamını, hapishaneleri, ayrılığı, sürgünü ve toplumsal eşitsizlikleri işledi.

Görüntüler ilk kez yayınlandı: Ahmet Kaya ve Can Dündar rakı sofrasında

1999'daki ödül töreninde ne yaşandı?

Ahmet Kaya'nın yaşamındaki en önemli kırılma noktalarından biri, 10 Şubat 1999'da düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni oldu.

Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü almak üzere sahneye çıkan Kaya, konuşmasında İnsan Hakları Derneği'ne (İHD), Cumartesi Anneleri'ne ve basın emekçilerine teşekkür etti.

Ardından hazırladığı albümde Kürtçe bir şarkıya yer vereceğini ve bu şarkıya klip çekeceğini açıkladı.

Kaya'nın sözleri salondaki bazı katılımcıların tepkisine yol açtı.

Tören sırasında sanatçıya yönelik hakaretler edildi, üzerine çeşitli nesneler fırlatıldı. Yaşananlar televizyon kameraları tarafından kaydedildi.

Kürtçe şarkı söyleme ve klip çekme kararının açıklanmasıyla başlayan tepkiler, sonraki günlerde bazı gazetelerin manşetlerine ve televizyon yayınlarına taşındı.

Kaya, etnik kimliğini ve siyasi görüşlerini hedef alan yayınlarla karşı karşıya kaldı.

Ahmet Kaya'nın Görmediğiniz Fotoğrafları

Medyanın rolü yıllarca tartışıldı

Sanatçının açıklamaları, dönemin siyasi atmosferinde milliyetçi tepkilerin odağına yerleştirildi. Kaya'ya yönelik yayınlar, sonraki yıllarda gazetecilik etiği, nefret söylemi ve medyanın hedef gösterme sorumluluğu bakımından tartışıldı.

Olayların ardından hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) davalar açılan Kaya, 16 Haziran 1999'da Türkiye'den ayrılarak Fransa'ya gitti.

Kaya'nın yaşadıkları, Türkiye'de Kürtçenin kamusal alanda kullanımına ve anadilinde kültürel üretime yönelik baskıların sembolik örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Ahmet Kaya İle ONsuz 10 YIL

Paris'te 43 yaşında hayatını kaybetti

Fransa'ya yerleşen Ahmet Kaya, Türkiye'ye dönme isteğini çeşitli açıklamalarında dile getirdi. Ancak hakkında yürütülen yargı süreçleri ve karşılaştığı siyasi atmosfer nedeniyle yaşamının son dönemini Paris'te geçirdi.

16 Kasım 2000'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya, Paris'teki Père-Lachaise Mezarlığı'na defnedildi.

Ölümünün ardından Türkiye'de ve Avrupa'da düzenlenen anma etkinliklerinde şarkıları seslendirildi; sanatçının karşılaştığı ayrımcılık ve hedef gösterme kampanyası yeniden gündeme geldi.

Ferhat Tunç: Ahmet'in sesi hâlâ yaşıyor

Müzisyen Ferhat Tunç, Kaya'nın 26'ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla Mezopotamya Ajansına konuştu. Kaya'yla 1980'li yılların sonunda, şair Yusuf Hayaloğlu aracılığıyla tanıştıklarını anlatan Tunç, o dönemde sanatçıların bir araya gelerek müzik, siyaset ve Kürt meselesi üzerine tartıştıklarını söyledi.

Tunç, Kaya'nın insanlarla kurduğu ilişkiyi anlatırken şöhrete önem vermeyen, içten ve samimi bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti. 1999'daki ödül töreninde yaşananları da değerlendiren Tunç, Kaya'ya yönelen saldırının yalnızca bir sanatçıyı değil, Kürt kimliğini ve anadilinde sanat üretme talebini hedef aldığını ifade etti.

Tunç, arkadaşını şu sözlerle andı:

“Ahmet'in sesi hâlâ yaşıyor. Şarkıları milyonlarca insana dokunuyor.”

Sevgili dostum Ahmet Kaya’yı aramızdan ayrılışının 26. yılında özlem ve sevgiyle anıyorum. Ahmet yalnızca sesiyle, şarkılarıyla değil; dostluğu, samimiyeti, cesareti ve haksızlıklar karşısındaki onurlu duruşuyla da hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Onunla paylaştığımız dostluğu, sohbetleri, kahkahaları ve ortak hayallerimizi unutmak mümkün değil. Ahmet Kaya’nın hikâyesi, aynı zamanda bu ülkenin kendi değerlerine nasıl kıyabildiğinin de acı bir hatırlatıcısıdır. Aradan 26 yıl geçti. Ahmet’in sesi hâlâ aramızda, şarkıları hâlâ milyonların yüreğine dokunuyor. Onu unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle Mezopotamya Ajansı’nın sorularını yanıtladığım röportajdan kısa bir özeti paylaşıyorum. Röportajın tamamına Mezopotamya Ajansı’nın sayfalarından ulaşabilirsiniz. Sevgili Ahmet, özlemle, sevgiyle… İyi ki bu dünyadan geçtin, iyi ki seni tanıdım dostum. — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) November 15, 2026

26 yıl sonra geriye kalan tartışma

Ahmet Kaya'nın 1999'da Kürtçe şarkı söyleyeceğini açıklaması üzerine yaşananlar, Türkiye'de kültürel haklar ve ifade özgürlüğünün sınırları açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Aradan geçen yıllarda Kürtçe müzik, televizyon yayıncılığı ve kültürel üretim alanında çeşitli değişiklikler yaşandı. Bununla birlikte Kürtçenin kamusal alandaki statüsü, eğitimde kullanımı ve kültürel haklara ilişkin talepler tartışılmaya devam ediyor.

Kaya'nın ölümünün 26'ncı yılında, şarkılarının yanı sıra sanatçının maruz kaldığı ayrımcılık ve medyanın bu süreçteki sorumluluğu da gündemdeki yerini koruyor.

(FY)