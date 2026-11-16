ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.11.2026 09:21 16 Kasım 2026 09:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.11.2026 09:36 16 Kasım 2026 09:36
Okuma Okuma:  5 dakika

Ahmet Kaya'sız 26 yıl: Kürtçe şarkı söylemek istediği için hedef gösterilmişti

16 Kasım 2000'de Paris'te hayatını kaybeden Ahmet Kaya, ölümünün 26'ncı yılında anılıyor. Sanatçının sürgüne uzanan yaşamı, ifade özgürlüğü tartışmalarındaki yerini koruyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Kaya'sız 26 yıl: Kürtçe şarkı söylemek istediği için hedef gösterilmişti
Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000'de Paris'te 43 yaşında hayatını kaybetti.
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Kürtçe şarkı söyleyeceğini açıkladığı için 1999 yılında hedef gösterilen, hakkında davalar açılan ve Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan müzisyen Ahmet Kaya'nın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti.

Rojbûna te pîroz be Ahmet Kaya
Rojbûna te pîroz be Ahmet Kaya
28 Ekim 2026

28 Ekim 1957'de Malatya'da doğan Kaya, 16 Kasım 2000'de Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de protest ve özgün müziğin tanınan isimlerinden olan Kaya, geride bıraktığı şarkıların yanı sıra Kürt kimliği, anadilinde sanat üretme hakkı ve maruz kaldığı medya kampanyasıyla da hatırlanıyor.

İşçi bir ailenin çocuğuydu

Ahmet Kaya, 28 Ekim 1957'de Malatya'da dünyaya geldi. Kürt bir baba ile Türk bir annenin çocuğuydu.

Babası Sümerbank fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Kaya, müzikle altı yaşındayken babasının kendisine hediye ettiği bağlamayla tanıştı.

Dokuz yaşındayken babasının çalıştığı fabrikanın işçileri için düzenlenen bir etkinlikte ilk kez sahneye çıktı.

Ailesiyle birlikte 1972'de İstanbul'a taşınan Kaya, ekonomik güçlükler nedeniyle farklı işlerde çalıştı. Gençlik yıllarında siyasi faaliyetleri nedeniyle gözaltı ve hapis süreçleri yaşadı.

Ahmet Kaya Onur Ödülü Mikail Aslan’a verildi
Ahmet Kaya Onur Ödülü Mikail Aslan’a verildi
14 Aralık 2023

1985'te yayımladığı Ağlama Bebeğim albümüyle profesyonel müzik yaşamına başladı.

Sonraki yıllarda Şafak Türküsü, An Gelir, Yorgun Demokrat, Başkaldırıyorum, Dokunma Yanarsın ve Şarkılarım Dağlara gibi albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Ahmed Arif, Attilâ İlhan, Can Yücel, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Nevzat Çelik ve Yusuf Hayaloğlu gibi şairlerin eserlerini besteledi.

Şarkılarında yoksulluğu, işçi yaşamını, hapishaneleri, ayrılığı, sürgünü ve toplumsal eşitsizlikleri işledi.

Görüntüler ilk kez yayınlandı: Ahmet Kaya ve Can Dündar rakı sofrasında
Görüntüler ilk kez yayınlandı: Ahmet Kaya ve Can Dündar rakı sofrasında
17 Kasım 2023

1999'daki ödül töreninde ne yaşandı?

Ahmet Kaya'nın yaşamındaki en önemli kırılma noktalarından biri, 10 Şubat 1999'da düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni oldu.

Yılın En İyi Sanatçısı ödülünü almak üzere sahneye çıkan Kaya, konuşmasında İnsan Hakları Derneği'ne (İHD), Cumartesi Anneleri'ne ve basın emekçilerine teşekkür etti.

Ardından hazırladığı albümde Kürtçe bir şarkıya yer vereceğini ve bu şarkıya klip çekeceğini açıkladı.

Kaya'nın sözleri salondaki bazı katılımcıların tepkisine yol açtı.

Tören sırasında sanatçıya yönelik hakaretler edildi, üzerine çeşitli nesneler fırlatıldı. Yaşananlar televizyon kameraları tarafından kaydedildi.

Kürtçe şarkı söyleme ve klip çekme kararının açıklanmasıyla başlayan tepkiler, sonraki günlerde bazı gazetelerin manşetlerine ve televizyon yayınlarına taşındı.

Kaya, etnik kimliğini ve siyasi görüşlerini hedef alan yayınlarla karşı karşıya kaldı.

Ahmet Kaya'nın Görmediğiniz Fotoğrafları
Ahmet Kaya'nın Görmediğiniz Fotoğrafları
18 Kasım 2011

Medyanın rolü yıllarca tartışıldı

Sanatçının açıklamaları, dönemin siyasi atmosferinde milliyetçi tepkilerin odağına yerleştirildi. Kaya'ya yönelik yayınlar, sonraki yıllarda gazetecilik etiği, nefret söylemi ve medyanın hedef gösterme sorumluluğu bakımından tartışıldı.

Olayların ardından hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) davalar açılan Kaya, 16 Haziran 1999'da Türkiye'den ayrılarak Fransa'ya gitti.

Kaya'nın yaşadıkları, Türkiye'de Kürtçenin kamusal alanda kullanımına ve anadilinde kültürel üretime yönelik baskıların sembolik örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Ahmet Kaya İle ONsuz 10 YIL
Ahmet Kaya İle ONsuz 10 YIL
13 Aralık 2010

Paris'te 43 yaşında hayatını kaybetti

Fransa'ya yerleşen Ahmet Kaya, Türkiye'ye dönme isteğini çeşitli açıklamalarında dile getirdi. Ancak hakkında yürütülen yargı süreçleri ve karşılaştığı siyasi atmosfer nedeniyle yaşamının son dönemini Paris'te geçirdi.

16 Kasım 2000'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya, Paris'teki Père-Lachaise Mezarlığı'na defnedildi.

Ölümünün ardından Türkiye'de ve Avrupa'da düzenlenen anma etkinliklerinde şarkıları seslendirildi; sanatçının karşılaştığı ayrımcılık ve hedef gösterme kampanyası yeniden gündeme geldi.

Ferhat Tunç: Ahmet'in sesi hâlâ yaşıyor

Müzisyen Ferhat Tunç, Kaya'nın 26'ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla Mezopotamya Ajansına konuştu. Kaya'yla 1980'li yılların sonunda, şair Yusuf Hayaloğlu aracılığıyla tanıştıklarını anlatan Tunç, o dönemde sanatçıların bir araya gelerek müzik, siyaset ve Kürt meselesi üzerine tartıştıklarını söyledi.

Tunç, Kaya'nın insanlarla kurduğu ilişkiyi anlatırken şöhrete önem vermeyen, içten ve samimi bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti. 1999'daki ödül töreninde yaşananları da değerlendiren Tunç, Kaya'ya yönelen saldırının yalnızca bir sanatçıyı değil, Kürt kimliğini ve anadilinde sanat üretme talebini hedef aldığını ifade etti.

Tunç, arkadaşını şu sözlerle andı:

“Ahmet'in sesi hâlâ yaşıyor. Şarkıları milyonlarca insana dokunuyor.”

26 yıl sonra geriye kalan tartışma

Ahmet Kaya'nın 1999'da Kürtçe şarkı söyleyeceğini açıklaması üzerine yaşananlar, Türkiye'de kültürel haklar ve ifade özgürlüğünün sınırları açısından önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Aradan geçen yıllarda Kürtçe müzik, televizyon yayıncılığı ve kültürel üretim alanında çeşitli değişiklikler yaşandı. Bununla birlikte Kürtçenin kamusal alandaki statüsü, eğitimde kullanımı ve kültürel haklara ilişkin talepler tartışılmaya devam ediyor.

Kaya'nın ölümünün 26'ncı yılında, şarkılarının yanı sıra sanatçının maruz kaldığı ayrımcılık ve medyanın bu süreçteki sorumluluğu da gündemdeki yerini koruyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Kaya linç medya ölüm yıldönümü Kürtçe şarkı
ilgili haberler
Rojbûna te pîroz be Ahmet Kaya
28 Ekim 2026
/haber/rojbuna-te-piroz-be-ahmet-kaya-324851
KADINLARIN GÜNDEMİ
Herkesin bir Ahmet Kaya şarkısı olduğu gibi bir de favori 8 Mart dövizi yok mu?
16 Mart 2025
/yazi/herkesin-bir-ahmet-kaya-sarkisi-oldugu-gibi-bir-de-favori-8-mart-dovizi-yok-mu-305457
Ahmet Kaya Onur Ödülü Mikail Aslan’a verildi
14 Aralık 2023
/haber/ahmet-kaya-onur-odulu-mikail-aslana-verildi-289313
Görüntüler ilk kez yayınlandı: Ahmet Kaya ve Can Dündar rakı sofrasında
17 Kasım 2023
/haber/goruntuler-ilk-kez-yayinlandi-ahmet-kaya-ve-can-dundar-raki-sofrasinda-288029
Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının şüphelisi: SADAT üyesiyim
12 Mayıs 2023
/haber/paris-teki-ahmet-kaya-kultur-merkezi-saldirisinin-suphelisi-sadat-uyesiyim-278647
Erdoğan: "Ahmet Kaya'nın kabrinin nakli teklifimiz masada"
17 Kasım 2022
/haber/erdogan-ahmet-kaya-nin-kabrinin-nakli-teklifimiz-masada-270112
Ahmet Kaya'nın Görmediğiniz Fotoğrafları
18 Kasım 2011
/galeri/ahmet-kaya-nin-gormediginiz-fotograflari-284874
Ahmet Kaya İle ONsuz 10 YIL
13 Aralık 2010
/galeri/ahmet-kaya-ile-onsuz-10-yil-284759
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rojbûna te pîroz be Ahmet Kaya
28 Ekim 2026
/haber/rojbuna-te-piroz-be-ahmet-kaya-324851
KADINLARIN GÜNDEMİ
Herkesin bir Ahmet Kaya şarkısı olduğu gibi bir de favori 8 Mart dövizi yok mu?
16 Mart 2025
/yazi/herkesin-bir-ahmet-kaya-sarkisi-oldugu-gibi-bir-de-favori-8-mart-dovizi-yok-mu-305457
Ahmet Kaya Onur Ödülü Mikail Aslan’a verildi
14 Aralık 2023
/haber/ahmet-kaya-onur-odulu-mikail-aslana-verildi-289313
Görüntüler ilk kez yayınlandı: Ahmet Kaya ve Can Dündar rakı sofrasında
17 Kasım 2023
/haber/goruntuler-ilk-kez-yayinlandi-ahmet-kaya-ve-can-dundar-raki-sofrasinda-288029
Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi saldırısının şüphelisi: SADAT üyesiyim
12 Mayıs 2023
/haber/paris-teki-ahmet-kaya-kultur-merkezi-saldirisinin-suphelisi-sadat-uyesiyim-278647
Erdoğan: "Ahmet Kaya'nın kabrinin nakli teklifimiz masada"
17 Kasım 2022
/haber/erdogan-ahmet-kaya-nin-kabrinin-nakli-teklifimiz-masada-270112
Ahmet Kaya'nın Görmediğiniz Fotoğrafları
18 Kasım 2011
/galeri/ahmet-kaya-nin-gormediginiz-fotograflari-284874
Ahmet Kaya İle ONsuz 10 YIL
13 Aralık 2010
/galeri/ahmet-kaya-ile-onsuz-10-yil-284759
Sayfa Başına Git