Ahmet Kaya Onur Ödülü Mikail Aslan’a verildi

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), bu seneki “Ahmet Kaya Onur Ödülü’nü, sanatçı Mikail Aslan’a verdi. Aslan ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Ahmet Kaya'nın cesareti ve yaşam felsefesi önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

MESAM’ın, 37. kuruluş yıldönümünü İstanbul Grand Cevahir Otel’de düzenlenen bir gala ve ödül töreniyle kutlandı. Yüzlerce sanatçının katıldığı törende, ‘Başarı’, ‘Onur’ ve ’35. Yıl Özel’ ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Mikail Aslan’a “Ahmet Kaya Onur Ödülü” takdim edildi.

Aslan ödülünü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı ve Erzincan eski milletvekili Mustafa Kul’un elinden aldı.

MESAM Ödül Töreninde Ahmet Kaya Onur Ödülü mesajım:

Ahmet Kaya'nın cesareti ve yaşam felsefesi önünde saygıyla eğiliyorum. Bir daha bu memlekette hiç bir sanatçımız sürgün görmesin ve hiç bir sanatçımız sürgünde gözlerini hayata yummasın diye bu ödülü alıyorum.#Ahmetkaya #MESAM pic.twitter.com/zegBAhtSZS — Mikaîl Aslan (@MikailAslan_MA) December 14, 2023

"Bir daha sanatçılarımız sürgün edilmesin"

Ödül konuşmasına "Uzak yakın hepimizin gönül telinde Ahmet Kaya’nın parmak izleri var” cümlesiyle başlayan Aslan, şu ifadeleri kullandı: “Bir gerçeği ve hakkı dile getirdiği için mahkûm edildi, sürgünde kendi memleketinden uzak bir diyarda toprağa gömüldü. Ahmet Kaya'nın cesareti ve yaşam felsefesi önünde saygıyla eğiliyorum. Bir daha bu memlekette hiçbir sanatçımız sürgün görmesin diye ve bir daha hiçbir sanatçımız sürgünde gözlerini hayata yummasın diye bu ödülü alıyorum. Ayrıca bu ödülü, dünyanın neresinde olursa olsun baskılar altında varlık mücadelesi veren bütün mağdur dillere ve kültürlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum”

Diğer ödüller

Galada Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülünü Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Serhat Dalgıç aldı. Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Atatürk Ödülü de Sabahat Akkiraz’a verildi.

Galada, Sagopa Kajmer, dizi ve film müziği yapımcısı Toygar Işıklı’ya başarı ödülü, Erkin Koray Onur Ödülü İskender Doğan’a, İlham Gencer Onur Ödülü İlhan Şeşen’e, İzzet Altınmeşe’ye Celal Güzelses Onur Ödülü verildi. Kazım Koyuncu, Özkan Uğur, İlhan İrem, Müzeyyen Senar ve Pir Sultan Abdal adına da Onur Ödülü verildi.

Telif Hakları konusunda yaptıkları haber ve yazılarla sanatçılara destek veren gazeteciler Ali Eyüboğlu, Nurcan Sabur, Yalçın Bayer, Ali Ulusoy, Cengiz Semercioğlu ve Doğan Şentürk’e de ödüller verildi.

En iyi çıkış yapan sanatçı ödülü ise Norm Ender’e verilirken, Hakkı Bulut, Mithat Körler, Zekai Tunca gibi isimlerde 35. Yıl Ödülü takdim edildi. (FD)