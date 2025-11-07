Ahmet Handan El Naif davasında karar açıklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde 2 Temmuz 2024 tarihinde Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılarda Ahmet Handan El Naif’in (17) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Savcılık, yargılanan üç çocuğun 'canavarca hisle çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müşterek fail olarak cezalandırılmasını talep etti.

Karar duruşması Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Serik'teki Suriyeli çocuk cinayeti: Yerel basına yasak öncesi baskı

Karar istinafa taşınacak

Mahkeme, suça sürüklenen ve yargılanan çocuklardan R.Ö. hakkında 23 yıl hapis cezası verirken İ.A. beraat etti, Mahkeme, İ.A. hakkında suçun işlendiğine dair yeterli kesin delil bulunmadığını belirtti. Y.Y.’ye 'suçluyu kayırma' suçundan verilen 6 ay 20 günlük ceza ertelendi.

Ahmet Handan El Naif’in ailesinin avukatı Ebedin Altınkaynak dokuz8haber'e verdiği demeçte, mahkemenin verdiği kararı 'kamu vicdanını sızlatan' bir karar olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Mahkeme, olayın gerçekleştiği dönemde gerçekleşen Suriyelilere yönelik nefret suçlarına göz ardı etmiş ve bu olayı sadece münferit bir olay olarak değerlendirmiştir. Oysa her üç sanığın, bıçaklama eylemini gerçekleştiren R.Ö.’ye yardım ettikleri ve olay yerinden kaçmalarını sağladıkları açıkça görülen güvenlik kameralarından da anlaşılmaktadır. Ayrıca, sanıkların dosyadaki telefon inceleme tutanaklarında Suriyeliler’e karşı saldırı organize eden sosyal medya gruplarına dahil oldukları dosyadaki delillerle sabittir"

Altınkaynak, sanıkların birlikte hareket ettikleri ve suçun ortak bir eylem olarak işlendiği gerçeğinin göz ardı edilmesinin adaletin ihlali olduğunu öne sürdü.

Altınkaynak, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu.

AHMET HASKİRO DAVASINDA KARAR "Çocuk işçi öldürmek suç değil"

Ne olmuştu?

Kayseri'de başlayarak farklı illere yayılan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılarılarda Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk işçi Ahmet Handan el-Naif sokak ortasında öldürülmüştü.



Ahmet Handan el-Naif, Serik'in Kökez Mahallesinde öğle saatlerinde sokakta yürürken, önü iki motosikletten inen üç kişi tarafından kesilmişti. Motosikletten kişiler tarafından darp edilen ve bıçaklanan El-Naif olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Polisin olay sonrasında yaptığı araştırmalar sonunda haklarında çeşitli suç kayıtları bulunan R.Ö., Y.Y. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kayseri’de başlayıp diğer kentlere sıçrayan Suriyelilere yönelik saldırlar nedeniyle 500’e yakın kişi gözaltına alınmıştı.

(NÖ)