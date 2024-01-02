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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 16:46
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Ahmet Gün cinayeti: 3 isim 23 gündür yakalanamadı

Şırnak'ta silahlı saldırıda yaşamını yitiren DEM Partili Ahmet Gün'ün ailesinin avukatı Özüm Vurgun "Faillerin yakalanmamaları korundukları anlamına gelmekte" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ahmet Gün cinayeti: 3 isim 23 gündür yakalanamadı

Şırnak Uludere’ye bağlı Taloka köyünde 11 Aralık 2023'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şenoba Belde Belediye Meclis üyesi ve parti yöneticisi Ahmet Gün’ün failleri aradan geçen 23 güne rağmen yakalanamadı.

Ahmet Gün’ün oğlu Abdurrahim Gün’ün yaralı, yeğeni Mahmut Gün’ün de yara almadan kurtulduğu saldırıyla ilgili Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında emekli korucu Enver Babat (60), Ömer Yarar ile korucu Sıddık Babat ve oğlu Ebubekir Babat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emekli korucu Enver Babat, 11 Aralık’ta gözaltına alındı ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Ancak Ömer Yarar, Sıddık Babat ve Ebubekir Babat halen bulunamadı.

Abdurrahim Gün ve Mahmut Gün, kendilerine saldıran 4 ismin yanı sıra, saldırının azmettiricisi olarak emekli korucubaşı Şeymuz Babat’ın ismini verdi. Ancak adı 1990’lı yıllarda köy yakmalar ve faili meçhul cinayetlerle anılan Şeyhmuz Babat hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmadı.

Dosyaya gizlilik kararı geldi

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Gün ailesinin avukatı Özüm Vurgun, müvekkillerine dönük saldırıların 14 Mayıs seçimleri sürecinde başladığını söyledi. Vurgun, Şeyhmuz Babat’ın oğlu Metin Babat’ın usule aykırı bir şekilde açık oy kullanmak istediğini, Ahmet Gün’ün HDP’den müşahit olan akrabasının ise buna karşı çıkmasıyla olayın başladığını aktardı.

Bu nedenle kısa süreli bir arbede yaşandığını, arbedenin tutanaklara da yansıdığını dile getiren Vurgun, “Olay gününde Enver Babat rızasıyla teslim oldu. Diğer 3 fail kaçtı. Cinayetten 2 gün sonrada da dosyaya gizlilik kararı geldi. Valinin ‘bu siyasi bir cinayet değildir’ söylemini kabul etmiyoruz. Bunların hepsi cezasızlık politikasının sonucu” diye konuştu.

Saldırıda ölen DEM Parti yöneticisi defnedildi
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11 Aralık 2023

(HA)

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