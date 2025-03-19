Ahmet eş-Şara'nın görevlendirdiği heyet Mazlum Abdi ile görüştü

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın iki lider arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasının denetlenmesi maksadıyla kurdurduğu komiteyle bir araya geldi.

Eski Deyrezor Valisi Hüseyin El-Seleme başkanlığındaki heyetin Abdi'yi ziyaret için Haseke'ye geleceği dün haber verilmişti.

KOMİTE ABDİ'Yİ ZİYARET EDECEK Şam, Eş-Şara-Abdi anlaşmasının uygulanmasını denetlemekle görevli komite kurdu

SDG görüşmeye ilişkin açıklama yaptı

SDG'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "SDG lideri Mazlum Abdi['nin], Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki anlaşmayı sonucuna ulaştırmak üzere Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından oluşturulan komiteyle bir araya geldi[ği]" belirtildi.

Açıklamaya göre, toplantıya Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) Genel Komutanlığı üyesi Rohlat Afrin, Suriye hükümetinden komite başkanı Hüseyin El-Seleme ve her iki heyetin üyeleri katıldı.

"Toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu ve komitelerin çalışma mekanizmaları tartışıldı. Nisan başında tarafların birlikte çalışmaya başlamaları planlanıyor.



"Toplantıda ayrıca anayasal bildirge üzerinde durulduğu ve Suriye'nin hiçbir bileşeninin rolünü oynamak, Suriye'nin geleceğini şekillendirmek ve anayasa yazımına katılmaktan dışlanmaması gerektiği konusunun ele alındığı" belirtildi ve "Tüm Suriye topraklarında ateşkesin [sağlanmasının] gerekliliği üzerinde uzun boylu duruldu[ğu]" ifade edildi.

10 Mart anlaşması

10 Mart'ta Suriye Demokratik Güçleri ve geçici Şam yönetimi arasında yapılan anlaşmayla tüm Suriyelilerin liyakate dayalı siyasi katılım hakkı güvence altına alınmış ve Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir unsuru olduğu kabul edilmişti.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

Anlaşma ayrıca, Rojava Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki sivil ve askeri kurumların Suriye devletiyle bütünleşmesini ve sınır kapıları, havalimanları ve enerji kaynaklarının yönetiminin Şam'a devrini de kapsıyor.

(AEK)