Ahmet Davutoğlu ifade verdi: 'Sözlerimin arkasındayım'

Ankara Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturması

Soruşturma, Davutoğlu’nun yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldı.

Babacan ve Arıkan’dan destek

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu, ifade vermek için Ankara Adliyesine geldi. Davutoğlu’na destek vermek üzere DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da adliyeye geldi. Davutoğlu geldiğinde Babacan ile selamlaşarak adliyeye birlikte girdi.

Davutoğlu siyaseti bıraktı

İfade sonrası açıklama yaptı

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Davutoğlu, soru almayacağını belirterek adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Yaşanan durumun bir ilk olduğunu belirten Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan, düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bunun herkes tarafından bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.

"Ülkemin olumsuz algıyla anılmasını asla istemedim"

Soruşturma sürecinde ulusal ve uluslararası basından gelen talepleri geri çevirdiğini aktaran Davutoğlu, "Soruşturmanın açıldığı ilk günden itibaren ulusal ve uluslararası basından çok sayıda görüşme talebi geldi. Bunların hiçbirisine cevap vermedim, hiçbir demeç vermedim" dedi. Cuma günü katılacağı önemli bir panel konuşmasını da iptal ettiğini kaydeden Davutoğlu, gerekçesini ise "Çünkü kendi ülkemi, ülkemin yargısını bir olumsuz algıyla anılmasını asla istemedim. Böyle bir durumu savunmak bile bana zül olur" diyerek açıkladı.

Yurt dışından ve basından çok sayıda telefon almaya devam ettiğini söyleyen Davutoğlu, "Açık yüreklilikle söylüyorum; bundan sonra da ulusal ve uluslararası basının görüşmelerine asla olumlu bir yanıt vermeyeceğim. Çünkü bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı" değerlendirmesinde bulundu.

"O sözlerimin arkasındayım"

Siyasetten çekilme kararı aldığını ancak inandığı değerleri savunmaya devam edeceğini vurgulayan Davutoğlu, hayatını yönlendiren ilkenin "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ilahi kelamı olduğunu belirtti. Akademik ve siyasi kariyerinde hep bu ilkeyle hareket ettiğini söyleyen Davutoğlu, "Akademik hayatta ders verirken, büyükelçi olarak devletimi temsil ederken, Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak görevimi yaparken hep bu ilkeyle davrandım" dedi.

Soruşturmaya konu olan konuşmasına sahip çıkan Davutoğlu, "11 Eylül 2021 tarihinde yaptığım o konuşma da bir provokatörün sorusu üzerine dosdoğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım" diyerek konuşmasını noktaladı.

Davutoğlu, sürecin teknik ve hukuki detaylarını avukatı Hasan Seymen'in aktaracağını belirtti.

Davutoğlu sözleri Davutoğlu, söz konusu videoda kahvehanede toplanan bir gruba konuşuyor: “…Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti. Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukuku çiğnedi. Ben de onlara hakkı, adaleti söyledim.”

(FY)