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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 17:08 3 Eylül 2026 17:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 17:13 3 Eylül 2026 17:13
Okuma Okuma:  2 dakika

Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturması

Davutoğlu Eylül 2021’deki “Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti.” sözleri nedeniyle ifade verecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturması
Fotoğraf: Ahmet Davutoğlu / X
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299)" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcılık, sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımların resen incelemeye alındığı, inceleme sonucunda Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesi kapsamında "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu video Eylül 2021’deki Bingöl ziyaretinden.

Davutoğlu soruşturma kapsamında 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabah medyada yer alan, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ile ilgili TCK 291/1 Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı haberleri üzerine, vekili sıfatıyla soruşturmayı yürüten Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile görüşerek bilgi aldım.

Soruşturmaya konu olan, Sayın Başbakanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla, Eylül 2021 tarihinde Bingöl’ün Genç ilçesinde provakatör olduğu aşikâr olan bir kişinin suçlamalarına verdiği cevapların bir kısmıdır.

Sayın Başbakanımız, şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki sürece katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu doğrultuda mutabık kalınan zamanda Savcılık makamını bilgilendirecektir.

Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum."

Davutoğlu sözleri

Davutoğlu, söz konusu videoda kahvehanede toplanan bir gruba konuşuyor:

“…Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti.

Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukuku çiğnedi. Ben de onlara hakkı, adaleti söyledim.”

"TCK 299 Kaldırılmalı"
BİA MANİFEST 2/ KASIM 2019
"TCK 299 Kaldırılmalı"
26 Kasım 2019

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ahmet davutoğlu TCK 299 Cumhurbaşkanına hakaret
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