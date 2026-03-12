Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a hapis cezası

Fethullah Gülen cemaatinin medya yapılanmasına ilişkin “15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri” iddiasıyla yargılanan gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce üç kez Yargıtay’dan dönen dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

P24 ve MLSA'nın duruşmadan aktardığına göre savcı "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçlamasıyla Altan ve Ilıcak hakkında ceza istediği mütalaayı tekrar etti.

Altan’ın katılmadığı duruşmada Ilıcak mütalaaya karşı söz aldı. Hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını hatırlatan Ilıcak “AİHM’in tutuklanmamı gerektirmediğini belirttiği bir dosya nedeniyle yargılanıyorum” diyerek bu dava nedeniyle 3 yıl 3 ay hapis yattığını söyledi.

“Öncelikle beraatımı eğer aksi kanaatteyseniz tekrar cezaevine girmeme sebep olmayacak bir ceza vermenizi talep ediyorum” dedi.

Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu da, “Müvekkilim hakkında AİHM’in verdiği 2021 tarihli kararda, ifade özgürlüğü ile kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı ihlal edilmiştir diyor. Müvekkilin Yargıtay ve AİHM kararları doğrultusunda beraatına karar verilmesi gerekmektedir. Müvekkilin üzerine atılı suçun unsurları bu dosyada oluşmamıştır” diyerek beraat talebinde bulundu.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Nazlı Ilıcak’ı 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan’ı da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, kapatılan Zaman’ın görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı, gazetenin marka pazarlama direktörü Yakup Şimşek ile Polis Akademisi eski öğretim üyesi Şükrü Tuğrul Özşengül’un yargılandığı davada karar 16 Şubat 2018’de çıktı.

TCK 309 kapsamında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (İstinaf) kararı hukuka uygun buldu ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi hükmü bozdu.

Yargıtay Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "Anayasayı ihlalden" değil, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül’ün de “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yeniden yargılanmasını istedi.

Sanıkları yeniden yargılayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019’da Yargıtay’ın bozma ilamına uydu. Ağırlaştırılmış müebbet cezalarını bozdu ve “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla Ahmet Altan’a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak’a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’e de “örgüt üyeliği” suçundan 10 yıl 15 ay, Şükrü Tuğrul Özşengül’e de 12 yıl hapis cezası verdi. Mehmet Altan’ı ise beraat ettirdi.

Sanıklar bir kez daha karara itiraz etti. Yargıtay 14 Nisan 2021’de verdiği kararla Yargıtay Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü, TCK'nin 220/7'nci maddesinde belirtilen indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu. Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Tuğrul Özşengül hakkındaki hapis hükümleri ile Mehmet Altan'ın beraat hükmünü onadı. İlerleyen süreçte Yazıcı, Şimşek ve Özşengül’ün cezaları da bozuldu.

Ancak Özşengül Temmuz 2022'de cezaevinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Dosyayı yeniden gören İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi “Örgüte üye olmamakla birlikte yardım” suçundan Nazlı Ilıcak’a 5 yıl 3 ay, Ahmet Altan’a 6 yıl 3 ay 18 gün, Fevzi Yazıcı’ya 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi. Yakup Şimşek’i ise beraat ettirdi.

Ancak Yargıtay bir kez daha Altan ve Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu. Fevzi Yazıcı’nın beraat kararını ise onadı. Dosyayı da yeniden yargılama için ilk derece mahkemesi olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.