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Yayın Tarihi: 3 Şubat 2025 13:24
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2025 13:40
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Ahmed Şara, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı lideri Ahmed Şara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 4 Şubat'ta Ankara'ya gelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ahmed Şara, Türkiye'ye geliyor
*Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı, HTŞ lideri  Ahmed Şara'nın (Muhammed el- Culani) Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, Şara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın (4 Şubat)  Ankara'ya geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını belirten Altun, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz."

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Muhammed el-Culani ahmed eş-şara htş
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