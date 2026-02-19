ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.02.2026 08:36 19 Şubat 2026 08:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.02.2026 08:39 19 Şubat 2026 08:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Ahmed eş-Şara Suriye’de genel af ilan etti

Genel af kapsamında kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar da yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ahmed eş-Şara Suriye’de genel af ilan etti
Fotoğraf:AA

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti.

Kararnameye göre müebbet hapis cezaları 20 yıl hapis cezasına indirilecek. Geçici ağır hapis cezalarının yarısı affedilecek. Kabahatler ile bazı suçlara verilen cezalar tamamen kaldırılacak.

Genel af kapsamında kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar da yer aldı.

Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla ceza affedilecek.

Kaçırma suçlarında mağdurun gönüllü ve karşılıksız şekilde serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı aranacak.

Türkiye, Ahmed eş-Şara'nın 'mal varlıklarını dondurma' kararını kaldırdı
Türkiye, Ahmed eş-Şara'nın 'mal varlıklarını dondurma' kararını kaldırdı
8 Kasım 2025

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için özel hükümler de içerdi. Sağlık veya yaş nedeniyle özel koşullara sahip olan hükümlüler, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesinin ardından aftan yararlanabilecek.

İşkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar ise af kapsamı dışında tutuldu.

Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanları belirli sayıda mahkum için af kararı alabiliyor.

El Kaide militanı Culani nasıl Suriye devlet başkanı Şara oldu?
SURİYE NEREYE?
El Kaide militanı Culani nasıl Suriye devlet başkanı Şara oldu?
30 Ocak 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
şara Suriye Colani Genel af ahmed eş-şara
