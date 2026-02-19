Ahmed eş-Şara Suriye’de genel af ilan etti

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti.

Kararnameye göre müebbet hapis cezaları 20 yıl hapis cezasına indirilecek. Geçici ağır hapis cezalarının yarısı affedilecek. Kabahatler ile bazı suçlara verilen cezalar tamamen kaldırılacak.

Genel af kapsamında kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar da yer aldı.

Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla ceza affedilecek.

Kaçırma suçlarında mağdurun gönüllü ve karşılıksız şekilde serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı aranacak.

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için özel hükümler de içerdi. Sağlık veya yaş nedeniyle özel koşullara sahip olan hükümlüler, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesinin ardından aftan yararlanabilecek.

İşkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar ise af kapsamı dışında tutuldu.

Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanları belirli sayıda mahkum için af kararı alabiliyor.

(EMK)