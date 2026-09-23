TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 23.09.2026 13:01 23 Îlon 2026 13:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 23.09.2026 13:15 23 Îlon 2026 13:15
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ahmed eş-Şara: Mafên Kurdan dikevin destûra Sûriyeyê û perwerde bi Kurdî dibe

Serokkomarê Sûriyeyê Ahmed eş-Şara li bajarê New Yorkê beşdarî paneleke Encûmena Atlantîkê bû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Ahmed eş-Şara: Mafên Kurdan dikevin destûra Sûriyeyê û perwerde bi Kurdî dibe
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokkomarê Sûriyeyê Ahmed eş-Şara destnîşan kir ku dê Fermana (Mersûm) 13emîn bikeve nav destûra nû.

Li gorî vê fermanê naskirina mafên welatiyên Kurd ên li Sûriyeyê dê bi awayekî fermî bibe beşek ji destûra nû ya welêt.

Perwerdeya bi zimanê Kurdî

Sûriye/Rojava | Di entegrasyonê de qonaxa nû: HSD hat fesixkirin, Ebdî bi Şara re civiya
Sûriye/Rojava | Di entegrasyonê de qonaxa nû: HSD hat fesixkirin, Ebdî bi Şara re civiya
26 Tebax 2026

Şara da zanîn ku Kurd beşekî sereke û resen ê civaka Sûriyeyê ne û got, “Piştî sedsalekê cara yekem e mafên Kurdan ên çandî û zimanî bi awayekî fermî tên naskirin. Me di çarçoveya dan û standinan de li ser xaleke girîng li hev kiriye. Li gorî wê lihevkirinê, dê li wan herêmên ku piraniya xelkê wan Kurd in perwerde bi zimanê Kurdî be.”

Her wiha wî da xuyakirin ku dê pêvajoya nivîsandina destûra nû beriya ku qonaxa veguhêz a pênc salî temam bibe, bi dawî bibe.

Ehmed eş-Şara li Sûriyeyê efûya giştî derxist
Ehmed eş-Şara li Sûriyeyê efûya giştî derxist
19 Sibat 2026

(FY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Kurd Suriye ziman Rojava
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê