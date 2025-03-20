Ahmed eş-Şara hakkında suç duyurusunda bulunmaya gitti, tutuklandı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Avcılar Şubesi (HBVAKV) ve Yeşilkent Cemevi Başkanı Aslan Uzun, dün (19 Mart) Suriye’deki Alevi ve diğer azınlıklara karşı katliamlarının araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla İstanbul’daki Küçükçekmece Adliyesi’ne gitti.

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ), geçiş hükümetinin başındaki isim Ahmed eş-Şara ve diğer şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. İnsanlığa karşı suçlar ve savaş suçları konusunda soruşturma başlatılmasını istedi, mağdurların korunmasına yönelik gerekli adımların atılmasını talep etti. Suç duyurusunda Alevi katliamını savunan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ı da ekledi.

Ancak Uzun suç duyurusunu verdiği sırada savcının talimatıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bugün nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Uzun, tutuklandı.

Ayazağa Şube Başkanı Celal Özer, konuyla ilgili PİRHA’ya yaptığı açıklamada Uzun’un kendilerinden önce adliyeye gittiğini ve daha sonra telefonla arayarak “Ben ilgili dilekçeyi verdim ama şu an savcı, beni çağırıyor, telefonumu da kapatmamı istiyorlar” dediğini aktardı. “Sonrasında Aslan başkanın telefonu kapandı ve gözaltına alındığını öğrendik” dedi.

“Katilin yargılanması gerekirken arkadaşımız yargılanıyor”

Uzun’un tutuklanması üzerine HBVAKV şubeleri ve çok sayıda Alevi kurum yöneticisi, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Aslan Uzun Başkanımız Tutuklandı.



Cemevi Başkanımız yaşanılan bir soykırımı durdurmaya çalışmak, katiller için suç duyurunda bulunduğu için tutuklandı.



İçimden o kadar çok şey geliyor ki söylemeye…..#SuriyedeAleviKatliamıVar #SuriyedeAleviSoykırımınaDurDe https://t.co/ucrFScBv7r pic.twitter.com/YecAn8ZngJ — Eren Yıldırım (@erenyildirimdd) March 20, 2025

HBVAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez, tutuklama kararına ilişkin “Yaptığımız suç duyurusuna istinaden Yeşilkent Cemevi başkanımız Aslan Uzun, dünden beri gözaltındaydı. Gerekçe ise Suriye’de Alevilere yönelik katliamla ilgili cumhuriyet savcılığına bir suç duyurusunda bulunduk, bu suç duyurusuna istinaden katilin yargılanması gerekirken arkadaşımız yargılanıyor. Çok çok üzgünüm. Şunu belirtmek istiyorum; Türkiye’deki bütün Aleviler, binlerce dilekçe ile savcılığa başvuracaktır. Alevi örgütlerinin genel başkanları ve şube başkanlarını İstanbul Yeşilkent Cemevi’ne davet ediyorum” dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat da Aslan Uzun’un duruşmasında yer aldı. Fırat, tutuklama kararına ilişkin “Ahmed eş-Şara’nın katil olduğunu her yerde sürekli söyleyeceğiz. Binlerce dilekçe vereceğiz, birileri de bizleri sürekli bu şekilde tutuklasınlar” diye konuştu.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar

(HA)