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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 15:01
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 15:14
3 dk Okuma

Ahmed Aabo, Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde ölüme terk edildi

Avukat Hasan Kocapınar, Göç İşleri Başkanlığı’na seslendi: “Ahmed'in sağlık durumu, tedavi hakkının elinden alınması nedeniyle ciddi şekilde zarar gördü. Tedavi hakkının geri verilmesi için gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağız.”

Evrim Kepenek
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Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
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Görseli Büyüt
Ahmed Aabo, Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde ölüme terk edildi

Ahmed Aabo, 2011'de Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla ailesi tarafından güvenli bir yaşam umuduyla Türkiye sınırına bırakıldığında henüz 10 yaşındaydı.

Türkiye'ye girdikten sonra Geçici Koruma Statüsü'ne alınan Ahmed'in hayatı, yaklaşık sekiz ay önce Kızılay'a kan bağışı yapmasıyla büyük bir değişim yaşadı.

Tedavisi kesintiye uğradı

Kan bağışı sırasında HIV pozitif olduğu tespit edilen Ahmed, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye başladı ve düzenli olarak ilaçlarını kullanmaya başladı.

Ancak Ahmed'in hayatı, idari kararlar ve bürokratik engellerle daha da zorlaştı.

Kelepçeli şekilde Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi

Bulaşıcı hastalık sebebiyle halk sağlığını tehdit ettiği iddiasıyla G-78* tahdit kodu ile Geçici Koruma Statüsü pasif hale getirildi. Bu nedenle de ilaçlarını alamadı.

Durumu anlamak ve en önemlisi de ilaçlarını almak için Kumkapı Yabancı Şube Müdürlüğü’ne giden Ahmed, burada “kaçak” ve kaçak ikamette olduğu gerekçesiyle Hadımköy Geri Gönderme Merkezi’ne kelepçeli olarak sevk edildi.

Ahmed'in avukatı Hasan Kocapınar, sınır dışı işlemlerinin durdurulması için idare mahkemesinde dava açtı. Dava sonucu beklenirken, bu kez Ahmed Adana Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi ve burada ilaçlarına erişimi sağlanmadı.

Avukatı Kocapınar’ın girişimleri ile yeniden İstanbul'a sevk edilmesiyle ilaçlarını almayı başarsa da tedavi süreci kesintiye uğradı ve sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşti.

Yetkililere çağrı

Avukat Kocapınar, müvekkilinin tedavi hakkının engellenmesinin insan hakları ihlali olduğunu belirterek, "Ahmed'in sağlık durumu, tedavi hakkının elinden alınması ve yanlış idari uygulamalar nedeniyle ciddi şekilde zarar gördü. Tedavi hakkının geri verilmesi için gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağız" dedi.

Ahmed'in tedavi sürecinin devam etmesi ve sağlık hakkının korunması için destek çağrısında bulunan avukat Kocapınar, yetkililere, uluslararası sözleşmeleri hatırlattı. “Türkiye uluslararası sözleşmelere imza atmış ve Suriyeli Geçici Koruma Stasü’ne aldığı birini koruyacağım demiş bir ülke. Bunu yapmalı. Ayrıca Ahmed, Suriye’ye gönderilirse, orada hayatta kalma şansı hiç yok. HIV+ olduğu için orada aşırı dinci grupların hedefinde olacaktır” dedi.

"Göç İdaresi, Ahmed'in tedavisini engellemesin"

Avukat Kocapınar, ayrıca, “Ahmed’in sadece üç aylık ilacı kaldı ve sonrasında garantisi yok. Sadece üç aylık ilaç temin edildi. İstanbul’daki GGM’de çalışan memurlar ellerinden geleni yapıyorlar fakat durum onların ötesinde. Önemli olan Göç İdaresi Müdürlüğü ve Göç İşleri Başkanlığı’nın bu sorunu çözmedi. Tedavisini engellemeyin” dedi.

Ahmed, hala Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’nde tutuluyor ve tedavi hakkına erişim sağlanmadığı için hayatı tehlikede. Avukat Kocapınar, son olarak  "Bu durum, insan hakları ihlalidir ve Ahmed'in sağlığı ve yaşam hakkı korunmalıdır" diye seslendi.

G-77 Tahdit Kodu nedir?

Kamu sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek şekilde bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında G-78 tahdit kodu konularak Türkiye'ye girişleri süresiz olarak yasaklanır.

HIV hangi koşullarda bulaşır?

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif bir kişinin hastanede ameliyat sırasında virüsü bulaştırma riski oldukça düşüktür ve bu durum sıkı tıbbi protokollerle önlenir. *Hastanelerde ameliyatlar sırasında kullanılan tüm aletler, ekipmanlar ve yüzeyler titizlikle sterilize edilir. Bu, HIV dahil olmak üzere herhangi bir enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart bir uygulamadır.

*Ameliyat ekibi, eldiven, maske, gözlük ve koruyucu giysi gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanarak hastayla temas eder. Bu ekipmanlar, kan veya diğer vücut sıvıları ile temas durumunda sağlık personelini korur.

* Tüm hastalar potansiyel olarak enfeksiyon taşıyıcı olarak kabul edilir ve bu doğrultuda enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanır. Bu standartlar HIV pozitif hastalar için özel bir uygulama değildir, her hasta için geçerlidir.

* HIV, doğrudan kan, semen, vajinal sıvılar veya anne sütü gibi vücut sıvılarıyla bulaşır. Ameliyat sırasında bu sıvılarla doğrudan temas veya kan nakli olmadıkça bulaşma riski yoktur.

HIV hakkında detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz. 

(EMK)

HIV+ HIV/AIDS göç göç idaresi genel müdürlüğü göç idaresi başkanlığı
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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