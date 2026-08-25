AHESEN: Binlerce ebe, hemşire ve tıbbi sekreter işsiz kalabilir

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan binlerce ebe, hemşire ve tıbbi sekreterin yeni yönetmelik düzenlemesi nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, düzenlemenin mevcut haliyle uygulanması durumunda hem ASM’lerde personel kaybı yaşanabileceği hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin düşebileceği uyarısında bulundu.

Kandemir, özellikle ASM’lerde uygulanan gruplandırma sisteminin yeni düzenlemeyle birlikte sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirterek Sağlık Bakanlığı’na düzenlemeyi yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Ek ödeneklerin kesilmesi personel kaybına yol açabilir

ASM’lerde hizmet kalitesini artırmak amacıyla uygulanan gruplandırma sistemi kapsamında A, B ve C grubu merkezler, belirli kriterleri karşılamaları halinde ek bütçeden yararlanabiliyor. Bu kaynakla ebe, hemşire ve tıbbi sekreter gibi sağlık çalışanlarının istihdamı sağlanıyor.

Ancak yeni yönetmelikle esnek mesainin kaldırılmasının, söz konusu merkezlerin çalışma kriterlerini karşılamasını zorlaştırabileceği belirtiliyor. Kandemir, kriterlerin karşılanamaması halinde ASM’lere sağlanan ek ödeneklerin kesilebileceğini, bunun da ek personel istihdamının sürdürülememesine ve binlerce sağlık çalışanının işsiz kalmasına neden olabileceğini söyledi.

Kandemir, bunun yalnızca sağlık çalışanlarının istihdamını değil, yurttaşların aldığı sağlık hizmetini de doğrudan etkileyeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Ek personel istihdamının sürdürülememesi, aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetin niteliğini ve vatandaşın sağlık hizmetine erişimini olumsuz etkileyebilir.”

ASM’lerin maliyeti artıyor, cari giderler yetersiz kalıyor

AHESEN Genel Başkanı Kandemir, ASM’lerdeki sorunun yalnızca yeni yönetmelikten kaynaklanmadığını da belirtti.

Aile hekimlerine merkezlerin işletilmesi için verilen cari gider ödeneklerinin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını ifade eden Kandemir; kira, yakıt, elektrik, sarf malzemeleri ve personel giderlerindeki artışa dikkat çekti.

Cari gider ödemelerinin işletme maliyetlerindeki artışı karşılamadığını söyleyen Kandemir, ASM’lerin ekonomik açıdan giderek daha fazla zorlandığını belirtti.

Kandemir, “Aile sağlığı merkezlerinin işletme maliyetleri her geçen gün artarken, cari gider ödemeleri bu artışı karşılayamaz hale geliyor. Zaten ekonomik olarak zorlanan ASM’lerin üzerine bir de ek personel giderlerini karşılayamama riski ekleniyor. Bu koşullarda aile hekimlerinin merkezlerini sürdürülebilir biçimde işletmesi giderek zorlaşıyor” dedi.

“Eylül ayında ciddi bir istihdam sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz”

Düzenlemenin uygulanmasıyla birlikte özellikle eylül ayında ciddi bir istihdam sorununun ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Kandemir, Sağlık Bakanlığı’ndan uygulama başlamadan önce yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

Kandemir, “Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz, aile hekimlerini, ebeleri, hemşireleri ve tıbbi sekreterleri mağdur etmeyecek bir düzenlemenin acilen hayata geçirilmesidir” dedi.

ASM’lerin sürdürülebilirliğinin yalnızca sağlık çalışanlarının çalışma koşulları açısından değil, yurttaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Kandemir, gerekli önlemler alınmadığı takdirde binlerce sağlık çalışanının işsiz kalabileceğini ve ASM’lerde sunulan hizmetin niteliğinin düşebileceğini söyledi.

AHESEN, Sağlık Bakanlığı’ndan düzenlemeyi yeniden değerlendirmesini; ASM’lerde görev yapan sağlık çalışanlarının istihdamını güvence altına alacak ve artan işletme maliyetlerini karşılayacak yeni bir model oluşturmasını talep etti.

(EMK)