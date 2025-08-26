ENGLISH KURDÎ
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 16:47
1 dk Okuma

Ağustosta ikinci kez yapılacak 'KuirFest Amed'in başvuruları devam ediyor

Festival kapsamında düzenlenecek Barış Forumu’nun çıktıları 1 Eylül’de “Lubun, Kadın ve İnsan Hakları Savunucularının Barıştan Talepleri” başlığıyla açıklanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ağustosta ikinci kez yapılacak 'KuirFest Amed'in başvuruları devam ediyor
Görsel, yapay zekâ aracılığıyla oluşturuldu.

Pembe Hayat KuirFest, 13. yılında yolculuğuna Ankara, İstanbul, İzmir ve Köln’den sonra Diyarbakır’da devam ediyor.

Guerilla Foundation desteği ve Keskesor LGBTİ+ Oluşumu işbirliğiyle düzenlenecek 2. KuirFest Amed’de film gösterimlerinin yanı sıra; barış forumu, cinsel sağlık ve bağımlılık atölyeleri, kuir temsiliyeti üzerine buluşmalarla da öne çıkacak.

Film programını, Kaan Akın ve Koray Özbal üstleniyor.

Öne çıkanlar

Festival programında patriyarkaya karşı kadınların sesini öne çıkaran Gotûbejîn, Bornova Sokağı’ndaki dönüşümü kuir bir bakışla anlatan Dönüşüm, İstanbul’da yaşayan LGBTİ+’ların dayanışma ağlarını konu alan Güvenli Alan, trans aktivist İris’in yaşam mücadelesini aktaran İris Yürüyüşü gibi filmler yer alıyor.

Ayrıca Bu Kalabalığı Hatırla serisinin yeni bölümü ile Bellekvarî: KuirFest’in Sözlü Tarihi belgeseli de izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında düzenlenecek Barış Forumu’nun çıktıları 1 Eylül’de “Lubun, Kadın ve İnsan Hakları Savunucularının Barıştan Talepleri” başlığıyla kamuoyuna açıklanacak.

2. KuirFest Amed’in tarihleri güvenlik önlemleri sebebiyle açıkça paylaşılmayacak; ama katılmak isteyen herkes başvuru yapabilecek.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın. (TY)

İstanbul
Pembe Hayat KuirFest kuir sinema Diyarbakır amed
ilgili haberler
KuirFest’in sözlü tarih belgeseli yasaklandı
23 Ocak 2025
/haber/kuirfestin-sozlu-tarih-belgeseli-yasaklandi-303901
Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasakladı
23 Şubat 2024
/haber/ankara-valiligi-12-pembe-hayat-kuirfesti-yasakladi-292307
FESTİVAL PROGRAMI AÇIKLANDI
KuirFest 10. yılı geride bırakırken: #Gönlüm10dadır
22 Eylül 2021
/haber/kuirfest-10-yili-geride-birakirken-gonlum10dadir-250684
