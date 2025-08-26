Ağustosta ikinci kez yapılacak 'KuirFest Amed'in başvuruları devam ediyor

Pembe Hayat KuirFest, 13. yılında yolculuğuna Ankara, İstanbul, İzmir ve Köln’den sonra Diyarbakır’da devam ediyor.

Guerilla Foundation desteği ve Keskesor LGBTİ+ Oluşumu işbirliğiyle düzenlenecek 2. KuirFest Amed’de film gösterimlerinin yanı sıra; barış forumu, cinsel sağlık ve bağımlılık atölyeleri, kuir temsiliyeti üzerine buluşmalarla da öne çıkacak.

Film programını, Kaan Akın ve Koray Özbal üstleniyor.

Öne çıkanlar

Festival programında patriyarkaya karşı kadınların sesini öne çıkaran Gotûbejîn, Bornova Sokağı’ndaki dönüşümü kuir bir bakışla anlatan Dönüşüm, İstanbul’da yaşayan LGBTİ+’ların dayanışma ağlarını konu alan Güvenli Alan, trans aktivist İris’in yaşam mücadelesini aktaran İris Yürüyüşü gibi filmler yer alıyor.

Ayrıca Bu Kalabalığı Hatırla serisinin yeni bölümü ile Bellekvarî: KuirFest’in Sözlü Tarihi belgeseli de izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında düzenlenecek Barış Forumu’nun çıktıları 1 Eylül’de “Lubun, Kadın ve İnsan Hakları Savunucularının Barıştan Talepleri” başlığıyla kamuoyuna açıklanacak.

2. KuirFest Amed’in tarihleri güvenlik önlemleri sebebiyle açıkça paylaşılmayacak; ama katılmak isteyen herkes başvuru yapabilecek.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın. (TY)