Ağustos’ta her gün neredeyse 6 işçi iş cinayetlerinde öldü

İşçiler güvencesiz ve tehlikeli çalışma koşulları altında yaşamlarını yitirmeye devam ediyor. Ağustos’ta en az 179, yılın ilk sekiz ayında en az 1201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
Veriler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosundan.
Buna göre Ocak’ta en az 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165, Mayıs’ta 142, Haziran’da 137, Temmuz’da 144 işçi çalışırken öldü. Ağustos’taki 179 ölüm, 2024’ün en yüksek iş cinayeti verisi oldu.
Bu ayda 14 yaş ve altında üç çocuk işçi, 15-17 yaş aralığında da dört çocuk/genç işçi hayatını kaybetti. 50-64 yaş aralığında 38, 65 yaş ve üstünde de dokuz işçi çalışırken öldü. 38 işçi 18-29 yaş, 80 işçi de 30-49 yaş aralığındaydı. İSİG Meclisi yedi işçinin ise yaşını tespit edemedi.
Hayatını kaybeden çocuk/genç işçiler mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık ve besicilik (dördü), inşaat işçiliği (ikisi) ve otel işçiliği (biri) yapıyordu.
İnşaat-yol iş kolunda 47 ölüm
Ağustos’ta yaşanan iş cinayetleri en çok inşaat, tarım ve taşımacılık sektörlerinde yoğunlaştı. İş kollarına göre dağılım şöyle:
- İnşaat, yol: 47 işçi
- Tarım, orman: 39 emekçi (20 işçi, 19 çiftçi)
- Taşımacılık: 24 işçi
- Konaklama, eğlence: 10 işçi
- Madencilik: 8 işçi
- Gemi, tersane, deniz, liman: 8 işçi
- Belediye, genel işler: 8 işçi
- Ticaret, büro, eğitim, sinema: 6 işçi
- Enerji: 6 işçi
- Metal: 5 işçi
- Petro-kimya, lastik: 3 işçi
- Gıda, şeker: 2 işçi
- Tekstil, deri: 2 işçi
- Çimento, toprak, cam: 2 işçi
- Ağaç, kâğıt: 1 işçi
- İletişim: 1 işçi
- Sağlık, sosyal hizmetler: 1 işçi
- Savunma, güvenlik: 1 işçi
- Çalıştığı işkolu tespit edilemeyen: 5 işçi
En büyük neden yüksekten düşme
İş kazalarındaki ölümlerin sebepleri de çeşitlilik gösteriyor. Ağustos’ta en fazla ölüm, yüksekten düşme ve trafik kazaları sonucu meydana geldi. Nedenlere göre dağılım şu şekilde:
- Yüksekten düşme: 41 işçi (28'i inşaatta)
- Trafik, servis kazası: 36 işçi
- Ezilme, göçük: 32 işçi
- Elektrik çarpması: 15 işçi
- Zehirlenme, boğulma: 11 işçi
- Kalp krizi, beyin kanaması: 10 işçi
- İntihar: 8 işçi
- Şiddet: 8 işçi
- Nesne çarpması, düşmesi: 3 işçi
- Diğer nedenler: 15 işçi
(HA)