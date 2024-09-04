Ağustos’ta her gün neredeyse 6 işçi iş cinayetlerinde öldü

İşçiler güvencesiz ve tehlikeli çalışma koşulları altında yaşamlarını yitirmeye devam ediyor. Ağustos’ta en az 179, yılın ilk sekiz ayında en az 1201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Veriler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosundan.

Buna göre Ocak’ta en az 161, Şubat’ta 149, Mart’ta 124, Nisan’da 165, Mayıs’ta 142, Haziran’da 137, Temmuz’da 144 işçi çalışırken öldü. Ağustos’taki 179 ölüm, 2024’ün en yüksek iş cinayeti verisi oldu.

Bu ayda 14 yaş ve altında üç çocuk işçi, 15-17 yaş aralığında da dört çocuk/genç işçi hayatını kaybetti. 50-64 yaş aralığında 38, 65 yaş ve üstünde de dokuz işçi çalışırken öldü. 38 işçi 18-29 yaş, 80 işçi de 30-49 yaş aralığındaydı. İSİG Meclisi yedi işçinin ise yaşını tespit edemedi.

Hayatını kaybeden çocuk/genç işçiler mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık ve besicilik (dördü), inşaat işçiliği (ikisi) ve otel işçiliği (biri) yapıyordu.

İnşaat-yol iş kolunda 47 ölüm

Ağustos’ta yaşanan iş cinayetleri en çok inşaat, tarım ve taşımacılık sektörlerinde yoğunlaştı. İş kollarına göre dağılım şöyle:

İnşaat, yol: 47 işçi

Tarım, orman: 39 emekçi (20 işçi, 19 çiftçi)

Taşımacılık: 24 işçi

Konaklama, eğlence: 10 işçi

Madencilik: 8 işçi

Gemi, tersane, deniz, liman: 8 işçi

Belediye, genel işler: 8 işçi

Ticaret, büro, eğitim, sinema: 6 işçi

Enerji: 6 işçi

Metal: 5 işçi

Petro-kimya, lastik: 3 işçi

Gıda, şeker: 2 işçi

Tekstil, deri: 2 işçi

Çimento, toprak, cam: 2 işçi

Ağaç, kâğıt: 1 işçi

İletişim: 1 işçi

Sağlık, sosyal hizmetler: 1 işçi

Savunma, güvenlik: 1 işçi

Çalıştığı işkolu tespit edilemeyen: 5 işçi

En büyük neden yüksekten düşme

İş kazalarındaki ölümlerin sebepleri de çeşitlilik gösteriyor. Ağustos’ta en fazla ölüm, yüksekten düşme ve trafik kazaları sonucu meydana geldi. Nedenlere göre dağılım şu şekilde:

Yüksekten düşme: 41 işçi (28'i inşaatta)

Trafik, servis kazası: 36 işçi

Ezilme, göçük: 32 işçi

Elektrik çarpması: 15 işçi

Zehirlenme, boğulma: 11 işçi

Kalp krizi, beyin kanaması: 10 işçi

İntihar: 8 işçi

Şiddet: 8 işçi

Nesne çarpması, düşmesi: 3 işçi

Diğer nedenler: 15 işçi

(HA)