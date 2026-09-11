Ağustos’ta 226 kişi çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre ağustosta en az 226 işçi çalışırken meydana gelen iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Böylece yılın ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde ölenlerin sayısı en az 1509’a yükseldi.

İSİG’in verilerine göre ocakta 155, şubatta 129, martta 151, nisanda 190, mayısta 214, haziranda 228, temmuzda 216 hayattan koptu.

İSİG Meclisi ayrıca son 15 yılda ilk kez üst üste dört ay boyunca aylık işçi ölümlerinin 200’ün üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Raporda bu durum, çalışma koşullarının ağırlaşması ve işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin yapısal sorunlarla ilişkilendirildi.

İşçilerin 73’ü inşaat, 58’i tarım, 54’ü sanayi ve 41’i hizmet sektöründe çalışıyordu. İşçilerden sadece 7’sinin bir sendika üyeliği vardı.

En fazla ölüm inşaat ve tarımda

Ağustosta hayatını kaybeden 226 kişinin 178’i ücretli çalışan, 48’i ise çiftçi ve esnaf gibi kendi hesabına çalışanlardan oluştu.

İşkolu bazında en fazla ölüm inşaat ve yol işkolunda yaşandı. Bu işkolunda 68 işçi hayatını kaybetti. Tarım ve ormanda 58, taşımacılıkta 22, belediye ve genel işlerde 15, ticaret, büro, eğitim ve sinema işkolunda 12, metalde ise 11 ölüm kaydedildi.

Rapora göre ölümlerin nedenleri arasında ilk sırada 50 ölümle trafik ve servis kazaları yer aldı. Bunu 48 ölümle yüksekten düşme, 42 ölümle ezilme ve göçük, 27 ölümle kalp krizi ve beyin kanaması, 23 ölümle elektrik çarpması izledi.

15 çocuk işçi hayatını kaybetti

Ağustosta hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk işçi de vardı. Bunların dördü 14 yaşında veya daha küçük, 11’i ise 15-17 yaş arasındaydı. İSİG’in aktardığına göre çocuklardan ikisi Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışıyordu.

Yaş gruplarına göre 18-29 yaş arasında 38, 30-49 yaş arasında 80, 50-64 yaş arasında 63, 65 yaş ve üzerinde ise 21 işçi hayatını kaybetti. Dokuz işçinin yaş bilgisine ulaşılamadı.

15 kadın, 16 göçmen işçi

Rapora göre ayrıca ağustos ayında en az 15 kadın işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin sekizi tarım işkolunda meydana geldi. İSİG Meclisi, kadın işçi ölümlerinin özellikle kayıt dışı ve sigortasız çalışmanın yaygın olduğu tarımda resmi istatistiklere yeterince yansımadığına dikkat çekti.

Aynı dönemde yedisi Suriyeli, üçü Afganistanlı, ikisi Gürcistanlı, ikisi Özbekistanlı, biri İranlı ve biri Türkmenistanlı olmak üzere en az 16 göçmen işçi hayatını kaybetti.

En fazla ölüm İstanbul’da

İSİG Meclisi, ağustos ayında Türkiye’nin 65 kentinde ve yurt dışında üç ülkede iş cinayeti tespit etti.

En fazla ölüm 19 işçiyle İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 12 ölümle Gaziantep, 11’er ölümle Ankara ve Antalya, 10 ölümle Ordu ve sekiz ölümle Aydın izledi. Adana ve İzmir’de ise yedişer işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, “iş kazası” yerine “iş cinayeti” kavramını kullanmasını, ölümlerin önlenebilir olması, gerekli işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması, uzun çalışma süreleri, düşük ücretler ve örgütlenme hakkının önündeki engellerle açıklıyor.

(HA)