Ağustos'ta 14 yaşının altında 6 çocuk çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Ağustos’ta her gün en az 6 işçi çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Bu ayda en az 192 işçi öldü. İşçilerin 60'ı sanayi, 45'i tarım, 44'ü inşaat ve 43'ü hizmet sektöründe çalışıyordu.

Ağustos bilançosunun açıklanmasıyla 2025’in ilk sekiz ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 180, Şubat 124, Mart 159, Nisan 156, Mayıs 178, Haziran 164, Temmuz 206) 1359’a ulaştı.

13'ü çocuk işçi

Ağustos’ta iş cinayetlerinde ölenlerin en az 13’ü çocuk işçiydi. 6’sı da 14 yaş ve altındaydı. Çocukların 6’sı tarım, 2’si metal, diğerleri de ticaret, büro, enerji, konaklama ve genel işler işkollarında çalışıyordu. 65 yaş ve üstü de 16 işçi öldü.

Yine bu dönemde ölen işçilerin 19’u kadındı. 6’sı da Suriye, Afganistan, İran ve Türkmenistan’dan gelen göçmen/mülteci işçilerdi. Ağustos’ta hayatını kaybeden 192 işçinin yalnızca 4’ünün (yüzde 2,08) bir sendika üyeliği vardı. 188 işçi (yüzde 97,92) sendikasız çalışıyordu.

Ağustos ayında en çok iş cinayeti güvencesiz çalıştırmanın (kayıtdışı, taşeron, uzun-yoğun-fazla çalışma, düşük ücret vb.) en yaygın olduğu alanlar olan tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret, belediye/genel işler işkollarında meydana geldi. Ağustos ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, orman işkolunda 45 emekçi (18 işçi ve 27 çiftçi);

İnşaat, yol işkolunda 42 işçi;

Taşımacılık işkolunda 20 işçi;

Belediye, genel İşler işkolunda 17 işçi;

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 13 işçi;

Metal işkolunda 8 işçi;

Enerji işkolunda 8 işçi;

Madencilik işkolunda 7 işçi;

Gıda, şeker işkolunda 6 işçi;

Petro-kimya, lastik işkolunda 5 işçi;

Tekstil, deri işkolunda 4 işçi;

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 3 işçi;

Konaklama, eğlence işkolunda 3 işçi;

Çimento, toprak, cam işkolunda 2 işçi;

Banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi;

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 1 işçi;

Savunma, güvenlik işkolunda 1 işçi;

İSİG Meclisi 6 işçinin ise çalıştığı işkolunu belirleyemedi.

Nedenlerde ilk sıra trafik ve servis kazalarının

Ölüm nedenlerinde ise ilk sırada trafik/servis kazaları yer aldı. İSİG Meclisi, bu nedenli ölümlerin yüzde 70’ini traktör kasası, uygun olmayan servis minibüsleri vb. gerçekleşen işçi taşınması nedeniyle tarım ve uzun çalışma saatleri, tek şoför çalışma, uygun olmayan yollar, iş yetiştirme baskısı vb. nedeniyle de taşımacılık işkollarında görüldüğünü belirtti.

İkinci sırada da yüksekten düşmeler yer aldı. Bu nedenli ölümlerin yüzde 66’sı da uygun iskele, korkuluk, boşlukların kapatılmaması, uygun emniyet kemeri verilmemesi vb. nedeniyle inşaat işkolunda meydana geliyor. Ağustos ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 39 işçi;

Yüksekten düşme nedeniyle 32 işçi;

Ezilme, göçük nedeniyle 31 işçi;

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 25 işçi;

Elektrik çarpması nedeniyle 19 işçi;

Şiddet nedeniyle 12 işçi;

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 6 işçi;

Patlama, yanma nedeniyle 5 işçi;

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 5 işçi;

İntihar nedeniyle 5 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı da 13 işçi...

(HA)