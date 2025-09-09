ENGLISH KURDÎ
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 17:07
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 17:11
2 dk Okuma

Ağustos 2025, kayıtlardaki üçüncü en sıcak ağustos ayı oldu

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, iklim krizine karşı acil önlem çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ağustos 2025, kayıtlardaki üçüncü en sıcak ağustos ayı oldu
Fotoğraf: Canva

Avrupa Birliği’nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), ağustosta küresel ortalama yüzey ve deniz sıcaklığına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, Ağustos 2025, küresel ortalama sıcaklıklar açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak ağustos ayı oldu. Bu ayda ortalama yüzey sıcaklığı 16,6 derece olarak ölçüldü.

Söz konusu ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemindeki ağustos ayları ortalamasının 0,49 derece üzerinde seyrederken, sanayi öncesi dönem ortalamasını da 1,29 derece aştı. Geçtiğimiz ay, rekor sıcaklıkların görüldüğü 2023 ve 2024’teki ağustos aylarına kıyasla 0,22 derece daha soğuk geçti.

Eylül 2024-Ağustos 2025 dönemini kapsayan 12 aylık küresel ortalama sıcaklıklar ise 1991-2020 döneminin 0,64 derece ve sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,52 derece üzerinde ölçüldü.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları en yüksek seviyeyi gördü
Deniz yüzeyi sıcaklıkları en yüksek seviyeyi gördü
17 Haziran 2023

Deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı 20,82 dereceye ulaştı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, deniz yüzeyi ortalama sıcaklığı ise geçen ay 20,82 dereceye ulaştı ve böylece kayıtlardaki üçüncü en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü.

Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Copernicus İklim Değişikliği Servisi Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, “Güneybatı Avrupa’da, yazın üçüncü büyük sıcak hava dalgası ve buna eşlik eden olağanüstü orman yangınları yaşandı,” dedi.

Okyanusların da alışılmadık derecede sıcak seyrettiğine işaret eden Burgess, acilen emisyonların azaltılması ve aşırı iklim olaylarına karşı uyum sağlanması gerektiğini belirtti. (TY)

ilgili haberler
İklim krizi, Türkiye’nin yangın rejimini değiştiriyor
1 Ağustos 2025
/haber/iklim-krizi-turkiyenin-yangin-rejimini-degistiriyor-310064
AF ÖRGÜTÜNDEN YENİ RAPOR
İklim krizi yedi kıtada insan haklarını tehdit ediyor
25 Mayıs 2025
/haber/iklim-krizi-yedi-kitada-insan-haklarini-tehdit-ediyor-307754
Son iki yılda neredeyse her ay sıcaklık rekoru yaşandı
21 Mayıs 2025
/haber/son-iki-yilda-neredeyse-her-ay-sicaklik-rekoru-yasandi-307647
YENİ ARAŞTIRMA
İklim krizi, 60 yaş ve üstünde öğle fobisine neden oluyor
15 Ocak 2025
/haber/iklim-krizi-60-yas-ve-ustunde-ogle-fobisine-neden-oluyor-303643
Konya obrukları: İklim krizinin görünmeyen yüzü
20 Aralık 2024
/haber/konya-obruklari-iklim-krizinin-gorunmeyen-yuzu-302866
Hazar Denizi'nin biyoçeşitliliği iklim krizi ve kirlilik baskısı altında
16 Aralık 2024
/haber/hazar-denizi-nin-biyocesitliligi-iklim-krizi-ve-kirlilik-baskisi-altinda-302723
Göçmenlerin yüzde 75'i iklim krizinden etkilenen ülkelerde
12 Kasım 2024
/haber/gocmenlerin-yuzde-75-i-iklim-krizinden-etkilenen-ulkelerde-301692
Moskova’da son 140 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
27 Ocak 2021
/haber/moskova-da-son-140-yilin-sicaklik-rekoru-kirildi-238227
