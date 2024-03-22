Agrobay işçilerinin hak talebine "resmi" yanıt: "Cebimden mi çıkarıp veriyorum?"

İzmir Bergama’da Agrobay Seracılık’ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlendikleri için işten çıkarılan 39 işçi, hak aramak üzere 18 Mart’ta Bergama Kapalı Pazar yerinden başlayan Ankara yürüyüşünü tamamladı.

İşçilerin mücadelesi geçtiğimiz 23 Ağustos'ta işten çıkarmalarla başlamıştı.

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Agrobay işçilerinin basın açıklaması

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Ankara’ya ulaşan işçiler, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) desteğiyle Olgunlar Caddesi Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ankara İl örgütü, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Üniversiteli Feminist Kolektif, İlerici Kadınlar Derneği, Kaldıraç, Öğretmen Sendikası da katıldı. Açıklamada, “Agrobay işçisi yalnız değildir. Bizden çaldığınız her şeyi geri alacağız”, “Tırnaksız bıraktığınız ellerimizle yakanızdayız, bizden çaldığınız her şeyi geri alacağız” pankartları ve “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Agrobay işçisi yalnız değildir” dövizleri taşındı. Eylemde, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “İşçiler yürüyor bakan kaçıyor” sloganları atıldı.

Çalışma Genel Müdürü Baş,

işçileri başından savmış

Basın açıklaması sırasında söz alan sendikalı işçilerden Şehriban Kapaklıkaya, Ankara'da Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Kapaklıkaya, “7 aydır mücadele veriyoruz, yürüyüşümüzü yapıyoruz ama hiçbir yerden bir yanıt çıkmıyor. Bugün Çalışma Genel Müdürlüğü’ne geldik, bize randevu vermişti ama birkaç dakika dinlemeye gerek görmedi, sekreterine yönlendirdi. O da bizi dinlemedi bile." dedi.

Kapaklıkaya Genel Müdür'e "Biz buraya geldik eli boş dönmeyelim. Emeğimiz için geldik sadaka için gelmedik. Neden kimse sahip çıkmıyor. Emeğimize sahip çıkın" diyerek ilgi göstermesini istediğinde Baş'tan "Cebimden mi çıkarıp veriyorum" yanıtını aldığını, "Ben sadaka dilenmeye gelmedim. Hakkımı almaya geldim. Sadaka dilenecek olsaydım orada dilenirdim. Yazık değil mi günah değil mi" diyerek karşılık verdiğini aktardı.

Agrobay işçileri neden eylemde? Devrimci Sağlık İş Sendikası’ndan Reyhan Boran Duru büyük çoğunluğu kadın yaklaşık 500 işçinin çalıştığı Agrobay seracılıktaki direnişin kaynağında büyük hak gaspları olduğunu açıkladı. “Maaş ve tazminat hakları verilmeyen işçiler, direnişlerinin 210’uncu gününde seslerini duyurmak için Ankara’ya yürüme kararı aldı. Tarım işçisi kadınlar yağmur çamur demeden bu kışta neden yürüyor? Agrobay serasında kadın işçilere ağır işler yaptırılıyor. Seralar jeotermal enerjiyle ısıtılıyor. Bu yüzden bazı zamanlar çalışma ortamında sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor. İşçiler yoğun tarım kimyasallarına maruz kalıyor. Koruyucu ekipmanlar yetersiz ya da verilmiyor. Ağır kimyasallar nedeniyle tırnakları ve ellerinde yaralar oluşuyor” dedi.

Son on yılda en az 1803 tarım işçisi iş başında öldü

Duru, çalışma koşullarının oluşturduğu ağır sağlık sorunlarını anlattı: “Kışın buz gibi, yazın cehennem gibi sıcaklıklarda işçilerin günde üç saatleri yolda geçiyor. Agrobay seracılık işçilerine tuvalete gitmeyi dahi hak görmeyen bir kölelik koşulu dayatıyor. Agrobay işçileri, iş cinayetlerinde en çok canı yitirdiğimiz, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı bir işkolunda çalışıyorlar. Tarım işkolunda son on yılda en az 1803 işçi çalışırken hayatını kaybetti.”

Duru tarım iş kolunda ücretlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin belirgin olduğunu, kadınların erkeklere aynı süre hatta kimi zaman daha uzun çalışmalarına karşın "ücretlerin erkek işçilerden düşük" olduğunu açıkladı. ve "Göçmen kadın tarım işçilerinin işgücü piyasasında daha da dezavantajlı konumda" olduğunu söyledi.

Talepler Duru, direnen Agrobay işçilerinin taleplerini şöyle sıraladı: ▶ İşten atılan işçiler işe geri alınsın. İşçilerin haksız yere damgalandıkları Kod-46 değiştirilsin. ▶ Maaşları düzenli yatırılsın. ▶ Kaliteli koruyucu ekipmanlar verilsin. Sıcaklarda soğuk su verilsin, tuvalet izinleri verilsin. ▶ Mobbing ortadan kaldırılsın. ▶ Servis koşulları iyileştirilsin. ▶ Promosyon hakkı tanınsın.

Agrobay işçileri açıklamalarını "Biz; burada ‘Agrobay işçileri, tarım işçileri kimsesiz değildir’ demek için toplandık. Bu direnişin zaferi, çocukluktan başlayıp emeklilik haklarına bile erişmeden ömrünü harcayan binlerce tarım işçisinin olacak. Köylünün toprağını, suyunu, emeğini, çocukluğunu, yaşlılığını çala çala büyüyen Agrobay ve benzer tüm holdinglere karşı ‘tırnaksız kadınların’ iradesinden tarafız. İşçiyiz haklıyız kazanacağız.” diyerek sonlandırdı. (AEK)