Agrobay işçilerinin Ankara yürüyüşü yedinci gününde

İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları için işten atılan ve 23 Ağustos 2023'ten bu yana hakları için direnen işçilerin, 18 Mart’ta başlattığı Ankara yürüyüşü sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yürüyüşün yedinci gününde (24 Mart) Manisa’nın Akhisar ilçesine ulaşan işçiler, ilçe merkezinde bir yürüyüş düzenledi.

İşçiler yürüyüş sırasında sık sık "Agrobay işçisi köle değildir", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Direnen işçiler yenilmezler" ve "Patron çalıyor, devlet koruyor" sloganları attı. Yürüyüşe ilçede bulunan çeşitli sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile yurttaşlar da destek verdi.

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"Türkiye'de iş davaları beş yıl sürüyor"

Yürüyüşün ardından konuşma yapan Tarım-Sen Örgütlenme Uzmanı Ayşe Büşra Yılmaz, çalışma yaşamının temel kuralı olan emeğin karşılığında verilen maaşların bile ödenmediğini vurguladı. Buna karşı dava açtıklarını fakat Türkiye'de iş davalarının beş yıl sürdüğünü belirten Yılmaz, "Kimse bize 'hukuku bekleyin' hikayesi anlatmasın. Yasa, hukuk belli. Tüm siyasilerin kapısına gittik. Ama bu sorun çözülmedi. Patronlar ne diyorsa onu uygulamaya çalışırlar. Fakat Agrobay işçileri bu düzeni yıkmak için yola çıktı" dedi.

"Yürüyüşümüz, haysiyet yürüyüşüdür"

Eylemde, Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz de konuşma yaptı. Ankara yürüyüşünün, 'kardeşlik yürüyüşü' olduğunu belirten Kocagöz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Akhisar tarım işçilerinin yoğun olduğu, zeytin ve tütünle geçinen bir yerdir. Tarımın olduğu her yerde Tarım-Sen olarak köylünün, çiftçinin, işçinin sorunuyla uğraşmak için buradayız. Bakırçay Havzası’ndan Akhisar'a tarım işçilerinin kardeşliğini örmek için buradayız ve Ankara'ya doğru devam ediyoruz. Tarım işçilerinin, köylülerin hakkı olduğunu burada ve her yerde göstereceğiz. Bu yürüyüşle beraber tarım işçilerinin haysiyetini Ankara'ya, ülkenin kalbine götürüyoruz."

"Patrona dokunulmasın istiyorlar"

Agrobay işçilerinden Şerife Kapaklıkaya ise "Seçim döneminde Binali Yıldırım'ın geldiği bütün mitinglere işçileri götürüyorlardı. Dikili, Bergama, Kınık'a götürülüyorduk. Şimdi Binali Yıldırım bu sorunu çözemez mi? Çözer. Ama çözmek istemiyor. Patrona dokunulmasın istiyor. [CHP Genel Başkan Yardımcısı] Gökan Zeybek'le görüştük, o da sorunu çözeceğini söylemişti. Ama telefonlarımızı bile açmıyor. Kimse bizim yanımızda değil" diye konuştu.

Konuşmaların ardından işçiler, Ankara yürüyüşüne devam etti.

Agrobay gücünü nereden alıyor?

(VC)