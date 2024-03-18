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Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 18:03
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2024 18:09
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Agrobay işçilerinin Ankara yürüyüşü başladı

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu işi çözmeli. Eğer çözmüyorsa biz Ankara’ya geleceğiz ve bakanlığın önünde direneceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Agrobay işçilerinin Ankara yürüyüşü başladı
Fotoğraf: Tarım-Sen

İzmir’de Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlendikleri için işten atılan 39 işçi direnişlerini Ankara’ya taşıma kararı aldı. İşçiler direnişlerinin 210. gününde Ankara'ya yürümeye başladı.

Yürüyüş öncesi işçiler bugün Bergama’daki pazar yerinde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan işçiler çalışma koşullarına ve hak ihlallerine dikkat çekti.

İşçilerden Fatma Bakırkaya Agrobay Seracılıkta 14 yıl çalıştığını söyledi. Bir buçuk yıl sigortasız çalıştırıldığını ekleyen Bakırkaya “Bizim emeğimizde alın teri var, gözyaşı var. Bizimle dalga mı geçiyorlar. Agrobay tazminatlarımızı vermediği gibi aylıklarımızı da vermiyor. Arzu Şentürk o taş yüreğini yumuşat da emeğimizin hakkını ver. Yazık değil mi bize? Biz emeğimizi için buradayız” dedi.

İşçilerden Filiz Çetinkaya ise “14 seneye yakın zor şartlar altında çalıştım, çok şey yaşadım. Son dönemde maaşlarımız verilmemeye başlanınca sendikaya üye olduk. Üçüncü gün işten çıkardılar” diye konuştu.

Rapor aldı, işten kovuldu

Bir başka işçi de sendikaya nasıl üye olmaya karar verdiğini “52 yaşında bir ablam vardı. Ona hortum çekeceksin dediler. Ayağı ağrıdığını söyleyince ‘Hayır çekeceksin’ dediler. Ben işi üzerime almak isteyince ‘Hayır ben sana karar verdim, sen çekeceksin’ dediler. Kadın öbür gün işe geldiğinde topallıyordu. Ne olduğunu sorunca demire takılıp düştüğünü söyledi. Amirini başmühendise şikayet etti. Başmühendis ‘Terbiyesizlik yapmışsın, amirine karşı gelmişsin, ayağın kırık da olsa o işi yapacakmışım. Serra abla doktora gitti 10 gün rapor aldı. Sonra kadını çıkarttılar işten” diyerek anlattı.

Bir işçi de “Bu direnişe başladığımız zaman bütün bölge halkı bize terörist dedi. Şimdiki belediye başkan adayı da bize terörist dedi. Bu ülkede emeğini savunan maalesef ki terörist oluyor. Ama şunu da unutmayın ki emeğini savunmayan vatanını savunamaz” ifadelerini kullandı.

Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz de burada yaptığı açıklamada 210 gündür sorunun çözülmediğimi dile getirdi. Kocagöz, işçilerin Anayasal haklarının çiğnendiğini belirtip “Çalışma Bakanlığı bu işi çözmeli. Eğer çözmüyorsa biz Ankara’ya geleceğiz ve bakanlığın önünde direneceğiz. Agrobay patronunu koruyup kollayan herkese sesleniyoruz; uykularınız kaçsın, hepiniz hesap vereceksiniz” dedi.

Konuşmaların ardından işçiler, sloganlarla Ankara'ya doğru yürümeye başladı. İşçiler; Soma, Akhisar, Salihli, Uşak, Afyon, Bayat, Polatlı’dan geçtikten sonra Ankara’ya ulaşacak.

(HA)

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/haber/agrobaya-direnen-kadin-isciler-hepimiz-icin-mucadele-ediyoruz-287567
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/haber/agrobay-iscileri-forumda-bulustu-kod-46-yi-kabul-etmiyoruz-haklarimizi-alacagiz-286713
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