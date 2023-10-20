Agrobay işçileri forumda buluştu: "Kod 46'yı kabul etmiyoruz, haklarımızı alacağız"

Agrobay Seracılık'ta sendikalaştıkları için işten çıkarılmalarına direnen işçiler, mücadelelerinin 60. gününde düzenledikleri forumda bir araya geldiler.

İzmir Bergama'daki sera işletmesinde çalıştıkları sırada Tarım İşçileri Sendikası'nda (Tarım-Sen) örgütlenen işçiler geniş bir izleyici topluluğunun da katıldığı Tarım-Sen binasındaki forumda, yürüte geldikleri mücadeleyi ve gelecekte nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini tartıştılar.

Başkan Kocagöz: "İşverenle ilgili soruşturma sonucunu bekliyoruz"

Forumda ilk sözü alan Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, 60'ıncı güne gelinceye kadar yürüttükleri eylem ve etkinlikleri özetledi.

SENDİKALAŞMA MÜCADELESİ Agrobay direnişinin 25. günü | Basın açıklaması yapan işçiler yerlerde sürüklendi

Agrobay işçileri direnişi İstanbul’a taşıdı

DİRENİŞE ULUSLARARASI BOYUT İşçiler, Agrobay'ın ihracat yaptığı ülkelerin konsolosluklarının kapısına dayandı

39 işçinin işten çıkarılmasının nedeninin sendika üyesi olmaları olduğunu dile getiren Kocagöz, "İşçilerin işten atılmaları engellemek için işletmenin giriş çıkışını kapattıkları günden beri eylem devam ediyor." dedi.

Kocagöz, direnişlerinin "üçüncü etabı" olarak Ankara'ya yürüme kararı almış olduklarını hatırlattı. Ancak direnişleri dolayısıyla "Çalışma Bakanlığı tarafından [...] sigortasız çalıştırma, sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarma, eksik maaş yatırma gibi konular[a ilişkin olarak] yapılan soruşturma nedeniyle yürüyüş[lerini] erteledik[lerini]" söyledi.

Kocagöz'ün ardından işlerinden çıkarılan işçiler söz alarak yaşadıkları haksızlıkları ve giriştikleri mücadeleleri aktardılar.

İşçi Yıldırım: "Patron yalan konuşmasın..."

Çalıştıkları dönemde sürekli ücretsiz izinlere çıkarıldıklarını, bayram ve resmi tatillerde bile çalışmaya zorlandıklarını söyleyen Yıldırım, tatil günlerinde tatil yapanların isimlerini alıp, ücretsiz izne gönderdiklerini aktardı.

Yıldırım, çalışma koşullarını ve hak yoksunluklarını "Cenazemiz olsa bile gidemedik, bir gün işe gitmediğimizde 2 gün paramız kesildi. İp atarken düştüm, omurga kemiğim kırıldı. 20 gün rapor aldım, sonra kolumu çatlattım. Ama 'evde kırdım' dedim," diyerek aktardı.

Gerekli önlemler olmaksızın kimyasal ilaçlama yaptırılmaları nedeniyle karaciğer sorunları yaşadıklarını söyleyen Yıldırım işverenin çalışma koşullarına ilişkin olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu anlattı: "Patron yalan konuşmasın, gelsin karşımıza öyle konuşsun." dedi.

İşçi Karabulut: "Kod 46 ile çıkarttılar"

İşçi Dudu Güven, serada çalışırken astıma yakalandığını, 5 ay ücretsiz izne gönderildiğini ardından da işten çıkarıldığını söyledi. Behice Karabulut ise kendilerine işten atıldıklarında bütün haklarını alacaklarının söylendiğini ama ne maaşlarını ne de tazminatlarını alabildiklerini anlattı. Karabulut, direniş sırasında kardeşinin öldürüldüğünü aktardı. "Ama ben eylemlerde olduğum için ne kardeşimi görebildim ne de acımı yaşayabildim." dedi. "Kod 46 ile işten çıkarmasalardı bunları yaşamayacaktım. Ama haklarımızı söke söke alacağız." diyerek mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

▶ Kod 46, SGK sicil işlemlerinde "İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması"nı kayıt altına alıyor. İşveren bu kodla işçi çıkarttığında hiçbir işçilik hakkını ödemeyebilir, işçi hak yoksunluğuyla karşılaşabilir, işsizlik ücreti alamayabilir, bu suçlama kesinleştiğinde işçi yeni bir işe girmek istese de önü Kod 46'daki "nitelemelerle" kesilir.

İşçi Çimen: "5 ayrı şirkette çalışıyor gösteriliyoruz"

Ücretlerinin düzgün yatırılmasını istedikleri için iş bıraktıklarını söyleyen Ayşe Çimen , şirketin dertlerini dinlemek yerine kendilerine hakaret ettiğini anlattı. İşçilerin aylıklarından her ay 400-500 TL kesildiğini dile getiren Çimen, firmanın, çalışanları 5 ayrı şirkette gösterdiğini açıkladı: "Maaşlarımızı, tazminatlarımızı hesaplayıp versinler. Onlardan iş de yüzlerini görmek de istemiyoruz." dedi.

Söz alan işçiler sırayla yıllarca sigortasız çalıştırıldıklarını, iş kazaları geçirmelerine karşın rapor alamadıklarını, ücretsiz izinlere çıkarıldıklarını ve haksızlıklara itiraz ettikleri için işten çıkarıldıklarını söylediler.

Forum, sendika yöneticileri ve işçilerin, katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sonlandı.

(AEK)