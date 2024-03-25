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Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 15:05
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 17:25
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Agrobay işçileri Ankara’da: Vedat Işıkhan randevu vermedi

“8 aydır direnişteyiz. Kimse sesimizi duymadı. O patronlar bunca kişinin emeğini gasp ediyor. Koskoca bakanlar duymuyor. Çözüm yolu bulamıyor. İstese bulurlar. Sadaka değil bizim istediğimiz, sadece emeğimiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Agrobay işçileri Ankara’da: Vedat Işıkhan randevu vermedi
Fotoğraf: Bahar Gök

Agrobay Seracılık’ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlendikten sonra hakları verilmeden işten çıkarılan 39 işçi İzmir Bergama’dan başlattıkları yürüyüşte Ankara’ya ulaştı.

Sekiz gündür yürüyen işçiler sabah saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne geldi. Bakan Vedat Işıkhan ile görüşme talebinde bulundu.

Işıkhan işçilerin taleplerine yanıt vermedi ancak bekleyiş sürerken Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş'ın daveti üzerine Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ve temsilen seçilen işçiler bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Kocagöz “Geçtiğimiz perşembe günü de bir görüşme gerçekleştirmiştik Çalışma Genel Müdürlüğü ile. Bu görüşmede herhangi bir sonuç alamamıştık. Temel yaklaşım; muhatap alınacak kesimin kendileri olmadığı yönünde. Şimdi tekrar bir görüşme yaptık. Mehmet Baş, Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'le bugün saat 16.00'da görüşme yapılacağına dair teyitte bulundu. Biz de heyet olarak saat 16.00'da Bakanlıkta görüşme gerçekleştireceğiz” diye açıklama yaptı.

Görüşme sürerken baknalık önünde bekleyen işçiler ''Agrobay işçisi köle değildir'', ''Sendika haktır engellenemez'' ve ''Agrobay hakkımızı ver'' sloganları attı. "Bizden çaldığınız her şeyi geri alacağız" pankartı açtı.

İşçilerden Naime Tekkahraman "Hakkımız için geldik. 7 aydır mücadele ediyoruz. Senelik iznimiz, aylıklarımız var, tazminatımız var. Sendikali olduk, arkadaşlarımıza destek olduk. Ertesi gün bizi kapının arkasına koydular. Sadece biz değildik, 300 kişiydik. Sadece bizi seçtiler. Bir haftadır yaya yürüyoruz. Hakkımız için geldik. Arzu hakkımızı versin'' diye konuştu.

''Koskoca bakanlar sesimizi duymuyor, çözüm bulmuyor"

Şehriban Kapaklıkaya ise Bakanlık önüne çözüm bulabilmek için geldiklerini belirterek “Buraya kavgaya, dövüşe gelmedik. Hakkımızı almaya geldik. Büyüğümüzdür, devlettir diye geldik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bizi davet edip, çözüm bulsun diye geldik. Çözüm alana kadar buradan dönmüyoruz. Emeğimiz kaldı. 8 aydır direnişteyiz. Kimse sesimizi duymadı. Bizim gibi fakir fukaranın sesini kimse duymaz. Patrona dokunulmasın... Onlar zaten işçinin sırtından geçinirler. O patronlar bunca kişinin emeğini gasp ediyor. Koskoca bakanlar duymuyor. Çözüm yolu bulamıyor. İstese bulurlar. Ölüm var dönmek yok. Sadaka değil bizim istediğimiz, sadece emeğimiz. Aylığımız, mesailerimiz kaldı. Bu patron değil işçi düşmanı. Kimseyle gürültü değil, emek istiyoruz.'' dedi.

İşçiler daha sonra İYİ Parti ve CHP’nin genel merkezinde temaslarda bulundu.

(HA)

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/haber/agrobay-iscileri-forumda-bulustu-kod-46-yi-kabul-etmiyoruz-haklarimizi-alacagiz-286713
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