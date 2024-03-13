Agrobay işçileri 18 Mart’ta Ankara’ya yürüyecek

İzmir Bergama’da Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçişleri Sendikası’nda (Tarım-Sen) örgütlendikleri için işten atılan 39 işçi, 23 Ağustos 2023'te başlattıkları direnişi Ankara’ya taşıyor.

Ağır çalışma koşullarına karşı Tarım-Sen'de örgütlenen ve çoğu kadın olan tarım işçileri tazminatlarını ve ödenmemiş ücretlerini talep ediyor.

31 Mart yerel seçimler öncesinde Ankara’ya yürüyecek olan işçiler, siyasetçilerin talepleriyle ilgilenmediği halde oy için kapılarını çalmasına tepki gösterecek.

Yürüyüş, 18 Mart Pazartesi günü Bergama’da Kapalı Pazar yerinden başlayacak. İşçiler Soma, Akhisar, Salihli, Uşak, Afyon, Bayat, Polatlı’dan geçtikten sonra Ankara’ya ulaşacaklar.

Agrobay gücünü nereden alıyor?

200 günü aşkın süredir sera önünde çadır kurarak, basın açıklamaları ve eylem düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışan işçilerin açıklaması şöyle:

“İstanbul'a, Ankara'ya, meclise kadar giderek bütün siyasilere derdimizi anlattık, ama şu güne kadar ne iktidardan da ne de muhalefetten 39 tarım işçisinin yaşadığı bu denli açık bir hak gaspına çare olan, patron Arzu Şentürk'e karşı biz işçileri savunabilen tek bir siyasetçi çıkmadı.

Şimdi de 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi bütün siyasi parti temsilcileri kapımıza gelip utanmadan oy istiyor. Bizler Agrobay işçileri olarak gelinen bu noktada artık maddi bir kazanımdan da öte kendi onurumuz için, bu ülkenin işçilerine hiçbir hayrı olmayıp tek işleri patronlara yalakalık yapmak olan siyasetçileri teşhir etmek için, 18 Mart Pazartesi günü Bergama'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatacağız.

Bu yürüyüş bizler için bir onur yürüyüşü, tüm siyasiler için de bir utanç yürüyüşü olacak. 39 işçinin üç kuruş alacağını bir patrona ödetemeyenlere verecek oyumuz yok, soracak hesabımız var.”

AGROBAY DİRENİŞİ 140. GÜNÜNDE "Hakkımız olandan vazgeçmeyeceğiz"

(HA)