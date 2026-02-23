ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 11:30 23 Şubat 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 13:07 23 Şubat 2026 13:07
Okuma Okuma:  3 dakika

Ağrı’da Güler Ö. cinayetinde etkin soruşturma yürütülmedi

Avukat Bedihaoğlu, “Olay sonrası evin dağıtılması, ziynetlerin alınması, hakaret, tehdit, hırsızlık, mala zarar v erme gibi suçları oluşturmaktadır ve ayrı ayrı soruşturma konusu yapılmalıdır" dedi.

Hatice Oflaz

Hatice Oflaz

Hatice Oflaz

Görseli Büyüt
Ağrı’da Güler Ö. cinayetinde etkin soruşturma yürütülmedi
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Ağrı’da yaşayan 35 yaşındaki Güler Ö.’yü kocası öldürdü. Cinayet, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Ağrı Patnos’ta işlendi. 35 yaşındaki 8 çocuk annesi Güler Ö. boşanmak istediği ve kızının geleneksel berdel yöntemi ile evlendirilmesine karşı çıktığı için “Aile Meclisi” kararı ile öldürüldü.

Özkan’ın öldürülmesine karar veren kişilerden sadece kocası ve kocasının babası tutuklandı.

“Evde sürekli şiddet vardı”

Ailenin avukatı Ümmühan Bedihağaoğlu anne Güler Ö.’nün kızının evlendirilmesine engel olmaya çalışmasının “hukuka uygun” olduğunu söyledi:

“Eşe karşı işlenen kasten öldürme, silah kullanılması, önceden var olan şiddet geçmişi ve süregelen tartışmalar olayın ani bir öfke değil, süreklilik arz eden baskı ve şiddetin sonucu olduğunu gösterebilir.”

"Tahrik savunması hukuki değil”

Tahrik indiriminin uygulanabilmesi için ağır ve haksız bir fiil olması gerektiğini söyleyen Avukat Bedihağaoğlu, şunları da ekledi:

“Burada annenin kızının zorla evlendirilmesine karşı çıkması hukuka uygun bir tutumdur; bu nedenle tahrik savunmasının kabul edilmesi hukuken güçtür” dedi ve ekledi: “17 yaşındaki kızın ‘berdel’ olarak verilmek istenmesi, çocuğun zorla evlendirilmesi, eğitim ve gelişim hakkının ihlali, insan onuruna aykırı uygulama niteliğindedir. Bu durum, cebir, tehdit veya baskı varsa ayrıca suç teşkil eder. Çocuğun beyanında yer alan sistematik şiddet iddiaları da ayrıca soruşturulmalıdır.”

Cinayet çocuklara izletildi

 Avukat Bedihağaoğlu, Özkan’ın kendi evinde kocası tarafından ateşli silahla 7 çocuğunun gözleri önünde öldürülmesini “ayrı bir suç teşkil edecek” nitelikte diye değerlendirdi:

“Çocukların gözleri önünde cinayet işlenmesi, ruhsal bütünlüklerine ağır zarar vermiştir. Bu durum, travmatik etki doğuran ağır ihmal ve istismar niteliğindedir. Yapılan eylem,  Türk Ceza Kanunu kapsamında eziyet suçu, çocuğun korunmasına ilişkin mevzuat 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Uluslararası yükümlülükler (örneğin, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi) çerçevesinde ayrıca değerlendirilmelidir.”

Ağrı Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Sultan Gelturan ise, “Berdel yapılmaya çalışılan kız çocuğunun hukuken istismara uğradığını” belirtti.

Süreç nasıl ilerleyecek?

 Avukat Bedihağaoğlu, bundan sonra sürecinin nasıl devam edeceğine dair de şu bilgileri paylaştı:

“Ağır ceza mahkemesinde dava açılır, suç vasfı büyük ihtimalle tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmedir. Türk Ceza Kanunu’nda ‘Kasten Öldürmenin Nitelikli Halleri’ olacaktır. Bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbettir.”

“Güler Ö.’nün eşyaları çalındı”

Ayrıca cinayetten sonra evin dağıtılması ve ziynet eşyalarının çalınmasına da değinen Bedihağaoğlu, şunları da ekledi:

“Olay sonrası evin dağıtılması, ziynetlerin alınması, hakaret, tehdit, hırsızlık, mala zarar verme gibi suçları oluşturmaktadır ve ayrı ayrı soruşturma konusu yapılmalıdır.”

Diğer aile üyelerinin tutuklanmasına yönelik durumla ilgili Avukat Gelturan ise şunları aktardı:

“Şüphelinin babası azmettirici sıfatıyla tutuklu” dedi ve ekledi “Dosyadaki somut veriler doğrultusunda iki tutuklu mevcut. Bu minvalde diğer şahıslar yönünde tutukluluk gerektirecek somut veriler mevcut değil.”

Güler Ö.’nün sekiz çocuğu şimdilerde ağabeyinin evinde kalıyor.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti kadın kadın cinayetleri Güler Ö.
Hatice Oflaz
Hatice Oflaz
tüm yazıları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Bölümü yüksek lisans öğrencisi. Toplumsal cinsiyet üzerine çalışıyor. bianet Şubat 2026 stajyeri.

