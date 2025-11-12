Ağrı'da tutuklu çocuğa cinsel şiddet tehdidi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) milletvekilleri Beritan Güneş Altın, Serhat Eren, Dr. Heval Bozdağ ve Newroz Uysal Aslan, Patnos L Tipi Hapishanesinde tutuklu bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi N.K.’ye yönelik cinsel şiddet tehdidi ve hak ihlalleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

Vekiller ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Dilekçede, Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Pekin Kuralları’na göre çocukların özgürlükten yoksun bırakılmasının yalnızca “son çare” ve “en kısa süreyle” uygulanabilecek bir tedbir olmasına rağmen, en az 4 bin 682 çocuğun hapishanelerde tutulduğunu hatırlattı. Türkiye’de çocukların ceza adalet sisteminde yetişkinlerle çarpık biçimde eşitlendiğine vurgu yapıldı.

“Erkek koğuşuna götürürüm” tehdidi

Dilekçede, Ağrı’nın Patnos ilçesinde 4 Ekim 2025’te tutuklanan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi N.K.’nin, çocuk eğitimevi ya da çocuk hapishanesi bulunmayan kentte Patnos L Tipi Kapalı Hapishanesine götürüldüğü belirtildi. Hapishanede çocuklara uygun bir bölüm olmamasına rağmen N.K.’nin yetişkinlerle aynı ortamda tutulduğu, koğuş değişikliği talebinin reddedildiği ve ardından Hapishane Müdürü tarafından “Eğer durmazsan seni erkeklerin koğuşuna götürürüm” denilerek cinsiyetçi tehdide maruz bırakıldığı ifade edildi.

Erzincan’a sevk edildi, baskı altında tutuluyor

DEM Parti vekilleri, Komisyona yaptıkları başvuruda ayrıca N.K.’nin 7 Kasım’da Erzincan Kadın Kapalı Hapishanesine sevk edildiğini belirtti. Çocuğun 9 Kasım’da ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde;

Baskı ve tahrike maruz bırakıldığını,

Fiziksel şiddet riski yaşadığını,

Uyuyamadığını, yoğun stres altında olduğunu, birkaç kez baygınlık geçirdiğini ve burnundan kan geldiğini aktardığı kaydedildi.

Vekiller, 10 Kasım’da hapishane idaresiyle yaptıkları görüşmede N.K.’nin farklı statüdeki çocuklarla bir arada tutulduğunun doğrulandığını ve “çocuğun üstün yararı” ilkesinin hiçe sayıldığını belirtti.

Komisyondan inceleme talebi

Dilekçede şu talepler sıralandı: · Patnos L Tipi Hapishanesinde yaşanan olayın tüm yönleriyle araştırılması, · N.K.’ye yönelik cinsel şiddet tehdidinde bulunan hapishane müdürü ve idareciler hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılması, · Çocuğun mevcut koşullarının Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu tarafından yerinde incelenmesi, · N.K.’nin sağlık, güvenlik ve psikolojik durumuna ilişkin acil değerlendirme yapılması, · Ceza adalet sisteminin çocuk odaklı ve hak temelli bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması için politika önerilerinin geliştirilmesi.

(NÖ)